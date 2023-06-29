30 يونيو ثورة شعب.. 7 عومل جعلت مصر مركزًا إقليميًا لتداول الغاز والطاقة

تعد مصر واحدة من الدول الرائدة في إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي والطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تمتلك موارد طبيعية هائلة من الغاز الطبيعي والموارد الطاقية الأخرى، كما تتمتع مصر بموقع استراتيجي مهم على الخريطة الإقليمية والعالمية.

وتسعى مصر جاهدة للاستفادة القصوى من هذه الموارد وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة وتعزيز دورها كمركز إقليمي لتداول الغاز والطاقة.

وتنشر “الدستور” أهم 7 عوامل جعلت مصر مركزًا إقليميًا لتداول الغاز و الطاقة

1- توسيع القدرات الإنتاجية:

تعمل مصر على توسيع قدراتها الإنتاجية في مجال الغاز الطبيعي والطاقة من خلال استكشاف واستغلال حقول جديدة، وتحسين التقنيات والعمليات الاستخراجية، بفضل هذه الجهود، يمكن لمصر زيادة حجم إنتاجها وتصديرها إلى الدول المجاورة والأسواق العالمية.

2- الغاز الطبيعي:

تعتبر مصر واحدة من أكبر المنتجين والمصدرين للغاز الطبيعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تمتلك البلاد حقول غاز طبيعي كبيرة في البحر الأبيض المتوسط والصحراء الغربية، وتستثمر مصر في تطوير البنية التحتية والتكنولوجيا لاستخراج وتصنيع الغاز الطبيعي، مما يجذب العديد من الشركات العالمية للتعاون والاستثمار في هذا القطاع.

3- البترول:

تعد صناعة البترول أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد المصري. تمتلك مصر احتياطيات هائلة من النفط في مناطق مثل خليج السويس والصحراء الغربية، وتعمل الحكومة المصرية على تعزيز الاستثمار في قطاع البترول وتحسين البنية التحتية وتقنيات الاستخراج لزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة.

4- البنية التحتية المتطورة:

تهتم مصر أيضًا بتطوير البنية التحتية اللازمة لتحويلها إلى مركز إقليمي لتداول الغاز والطاقة، وتستثمر الحكومة في تحديث وتطوير شبكات الأنابيب ومنشآت التخزين والمرافق اللوجستية اللازمة لنقل وتصدير الغاز والطاقة بكفاءة عالية، وبفضل هذه البنية التحتية المتطورة، يمكن لمصر تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة في المنطقة وتسهيل عمليات التجارة والتداول.

5- الشراكات الدولية:

تعمل مصر على تعزيز التعاون والشراكات الدولية في مجال الغاز والطاقة، حيث وقعت مصر اتفاقيات وشراكات استراتيجية مع الدول الأخرى والشركات العالمية المتخصصة في مجال الطاقة، هذه الشراكات تساعد في تعزيز التبادل التجاري وتوفير تكنولوجيا حديثة وخبرات فنية، مما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الغاز والطاقة.

6- التنمية المستدامة:

تضع مصر الاستدامة البيئية والاقتصادية في صميم استراتيجيتها لتحويلها إلى مركز إقليمي لتداول الغاز والطاقة، كما تسعى إلى تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتطوير مشاريع الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات صارمة للحفاظ على البيئة والتحكم في انبعاثات الغازات الدفيئة، يساهم التركيز على التنمية المستدامة في جعل مصر مركزًا موثوقًا للطاقة والغاز في المنطقة.

7- المشاريع الاستثمارية الكبرى:

تعمل مصر على تنفيذ مشاريع استثمارية كبرى في قطاع الطاقة، بما في ذلك إنشاء مناطق اقتصادية خاصة لتشجيع الاستثمار وتطوير صناعة الطاقة، واحدة من هذه المشاريع هي منطقة قناة السويس الاقتصادية، التي تهدف إلى تعزيز التجارة وتداول الطاقة في المنطقة.

وبفضل هذه الموارد الطبيعية الهائلة والجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في تعزيز قدراتها الإنتاجية وتطوير البنية التحتية، يمكن لمصر أن تحقق رؤيتها في أن تصبح مركزًا إقليميًا لتداول الغاز والطاقة.

كما ستستفيد مصر من هذا الدور في تعزيز اقتصادها وتوفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق استقرار الطاقة في المنطقة.