بالتعاون بين «المتحدة» ووزارة الشباب.. موعد اختبارات الموسم الثاني من "كابيتانو مصر" بالقاهرة

موعد اختبارات الموسم الثاني من "كابيتانو مصر" لمواليد 2009 في محافظة القاهرة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة، وذلك بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والمتحدة للخدمات الإعلامية.

موعد اختبارات الموسم الثاني من "كابيتانو مصر" في محافظة القاهرة

وكان الإعلامي أحمد فايق، رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمشرف العام على برنامج "كابيتانو مصر"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن بدء اختبارات الموسم الثاني من برنامج "كابيتانو مصر"، بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والمتحدة للخدمات الإعلامية.

ومن المقرر أن ينطلق موعد اختبارات الموسم الثاني من "كابيتانو مصر" في محافظة القاهرة، يومي 13 و14 أغسطس 2023، وذلك في مركز شباب الجزيرة.

يأتي ذلك في ظل حرص وزارة الشباب والرياضة، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الاهتمام ورعاية الموهوبين، وتوفير كل الدعم والإمكانات لتطوير وتنمية مهاراتهم.

ويتم اختيار اللاعبين في برنامج "كابيتانو مصر" من خلال مجموعة من الخبراء والمختصين بالبرنامج، بالإضافة إلى كبار كشافي كرة القدم فى أوروبا الذين سيحضرون إلى القاهرة في مطلع شهر أغسطس المقبل، لمشاهدة ومتابعة المواهب الجديدة على أرض الواقع.

يذكر أن عدد من مدربي ورؤساء قطاعات الناشئين في أشهر الأندية الإسبانية، مثل: برشلونة وأتلتيكو مدريد ورايو فاليكانو وريال بيتيس وسيلتا فيجو وبلد الوليد، حرصوا على متابعة لاعبي ونجوم الموسم الأول من برنامج "كابيتانو مصر" على أرض الواقع، واختيار أبرزهم للسفر إلى إسبانيا وقضاء فترة معايشة هناك مع فرق الناشئين التابعة لتلك الأندية.