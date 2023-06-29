محافظ قنا يهنئ الرئيس السيسى بثورة 30 يونيو

بعث اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

جاء في برقية الداودي للرئيس السيسي: "يسعدني أن أبعث لفخامتكم بأصدق التهاني بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، داعيًا الله أن يعيد على فخامتكم هذه الأيام المجيدة بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظكم الله لمصر، وأن يحفظ الله مصر بكم".

كما بعث محافظ قنا، برقيات تهنئة مماثلة، لكل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمد أحمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ.