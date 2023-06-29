"ذا ميرور" البريطانية: عيد الأضحى فرصة للتضحية والعطاء

قالت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية، إن عيد الأضحى الذي يشهد احتفال ملايين المسلمين حول العالم يعد "واحدًا من أكبر الأحداث في التقويم الإسلامي، وأحد الأعياد المهمة في الإسلام، كونه يحيي ذكرى قصة قرآنية مهمة"؛ وهي قصة النبي إبراهيم عليه السلام الذي كان على استعداد للتضحية بابنه إسماعيل تعبيرًا عن طاعته لله.

كما وصفت الصحيفة عيد الأضحى بأنه فرصة للتضحية والعطاء، حيث يُشجَّع المسلمون على تقديم الأضحية ومساعدة الآخرين، مضيفة أن عيد الأضحى يشمل الاحتفال بالإيمان والمحبة والرحمة ويُلهم المسلمين والناس على المشاركة في الأعمال الخيرية، وفعل الخيرات والأعمال الطيبة.

ولفتت إلى أن معاني عيد الأضحى تتجلى في العديد من الجوانب، من بينها التضحية والتواضع والتعاطف، حيث يقدم المسلمون أضاحيهم لله تعالى، وهذا يرمز إلى الاستعداد للتضحية من أجل تحقيق الخير والإيمان.

وتابعت: "تُعتبر التضحية بالحيوانات في عيد الأضحى تعبيرًا عن روح التضحية، ومن المهم توضيح أن هذا العمل يتم أخلاقيًا مع مراعاة الرفق بالحيوان"، مشيرة إلى أن هذا يعد ضمن اتباع تعاليم النبي محمد.

وواصلت: "تؤكد التعاليم الإسلامية على الذبح الأخلاقي، المعروف باسم اللحوم الحلال، الذي يعطي الأولوية لرعاية الحيوانات. ويشمل الذبح الحلال المعاملة الإنسانية للحيوانات طوال حياتها، بما يضمن عدم إساءة معاملتها أو تعريضها للألم ، كما تشمل توفير مساحة كافية لها للتجول، المياه النظيفة والطعام المغذي والهواء النقي.

قالت الصحيفة، بالإضافة إلى هذه الضوابط، فإن الذبح الحلال يشمل اختيار الحيوانات السليمة للتضحية، واستخدام آلة حادة للذبح السريع وغير المؤلم، وذكر اسم الله.