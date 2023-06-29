"30 يونيو ثورة بناء وطن".. القوات المسلحة تبرز إنجازات الصحة والتعليم والاتصالات

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع على يوتيوب، فيديو بعنوان "30 يونيو ثورة بناء وطن"، يرصد إنجازات الصحة، والتعليم، والاتصالات.

ورصد الفيلم دور القوات المسلحة في حفظ وأمن واستقرار البلاد والدعم الدائم لثورة 25 يناير، وتلبية مطالب الشعب في ثورة 30 يوينو، حيث استطاعت الحفاظ على زمام الأمور وحفظ مصر من أي أخطار داخلية وخارجية، من خلال الإشراف على البناء الديمقراطي لمصر الحديثة.

إنجازات القطاع الصحي

وأكد الفيلم، "أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية، وبدأت الدولة المصرية العمل بخطى متسارعة في كل القطاعات، والمجالات، ومنها مجال صحة الإنسان المصري؛ فهي محور أساسي لاهتمام القيادة السياسية للدولة، حيث يتم إنشاء عشرات المستشفيات والوحدات الصحية الجديدة، وتطوير ورفع كفاءة العديد من المستشفيات والوحدات الصحية الأخرى.

وأضاف أنه تم تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة القضاء على فيروس سي، ومبادرة 100 مليون صحة في كل أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى القضاء على قوائم الانتظار للمرضى غير القادرين، وإطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل في عدة محافظات، مع العمل على تعميمه في مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى إنشاء أكبر مدينة لإنتاج الدواء في الشرق الأوسط “بالخانكة”.

إنجازات قطاع التعليم والاتصالات

وأوضح أن العملية التعليمية كانت من أولويات واهتمامات القيادة السياسية ببناء العديد من الجامعات الأهلية والتكنولوجية الحديثة، بالإضافة إلى بناء ورفع كفاءة الآلاف من الفصول التعليمية، ولمواكبة التطور السريع في عالم التكنولوجيا تم إطلاق أول قمر صناعي مصري مخصص لتوفير خدمات الاتصالات للقطاعين الحكومي والمدني، بالإضافة إلى إنشاء منظومة السلامة العامة بهدف توحيد شبكات الاتصالات المنفصلة في كل جهة إلى شبكة موحدة لتحقيق التكامل بين الجهات المعنية بالطوارئ والسلامة العامة.