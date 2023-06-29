ads
الخميس 29 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"30 يونيو ثورة بناء وطن".. القوات المسلحة تبرز إنجازات الصحة والتعليم والاتصالات

ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع على يوتيوب، فيديو بعنوان "30 يونيو ثورة بناء وطن"، يرصد إنجازات الصحة، والتعليم، والاتصالات.

ورصد الفيلم دور القوات المسلحة في حفظ وأمن واستقرار البلاد والدعم الدائم لثورة 25 يناير، وتلبية مطالب الشعب في ثورة 30 يوينو، حيث استطاعت الحفاظ على زمام الأمور وحفظ مصر من أي أخطار داخلية وخارجية، من خلال الإشراف على البناء الديمقراطي لمصر الحديثة.

إنجازات القطاع الصحي

وأكد الفيلم، "أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية، وبدأت الدولة المصرية العمل بخطى متسارعة في كل القطاعات، والمجالات، ومنها مجال صحة الإنسان المصري؛ فهي محور أساسي لاهتمام القيادة السياسية للدولة، حيث يتم إنشاء عشرات المستشفيات والوحدات الصحية الجديدة، وتطوير ورفع كفاءة العديد من المستشفيات والوحدات الصحية الأخرى.

وأضاف أنه تم تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة القضاء على فيروس سي، ومبادرة 100 مليون صحة في كل أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى القضاء على قوائم الانتظار للمرضى غير القادرين، وإطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل في عدة محافظات، مع العمل على تعميمه في مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى إنشاء أكبر مدينة لإنتاج الدواء في الشرق الأوسط “بالخانكة”.

إنجازات قطاع التعليم والاتصالات

وأوضح أن العملية التعليمية كانت من أولويات واهتمامات القيادة السياسية ببناء العديد من الجامعات الأهلية والتكنولوجية الحديثة، بالإضافة إلى بناء ورفع كفاءة الآلاف من الفصول التعليمية، ولمواكبة التطور السريع في عالم التكنولوجيا تم إطلاق أول قمر صناعي مصري مخصص لتوفير خدمات الاتصالات للقطاعين الحكومي والمدني، بالإضافة إلى إنشاء منظومة السلامة العامة بهدف توحيد شبكات الاتصالات المنفصلة في كل جهة إلى شبكة موحدة لتحقيق التكامل بين الجهات المعنية بالطوارئ والسلامة العامة.

30 يونيو ثورة بناء وطن 30 يونيو ثورة بناء وطن القوات المسلحة الصحة والتعليم والاتصالات انجازات القطاع الصحي إنجازات قطاع التعليم والاتصالات القطاع الصحي فيروس سي 100 مليون صحة قوائم الانتظار للمرضى غير القادرين قوائم الانتظار القضاء على قوائم الانتظار التأمين الصحي الشامل أكبر مدينة لإنتاج الدواء العملية التعليمية أول قمر صناعي مصري شبكات الاتصالات

الأكثر قراءة

"روان" حديث مواقع التواصل بمشروع تخرج "تمرد": متوقعتش ردود الفعل

رجل يخنق زوجته حتى الموت فى الجيزة: طلبت منى العيدية

ضبط طن و500 كيلو مخللات فاسدة بمصنع فى الغربية

الإسكندرية: تنفيذ 206 قرارات لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

جيمى فاردى يرفض اللعب فى السعودية

السكرتير العام المساعد ببني سويف يتفقد المواقف والأسواق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

محمد العسيري

وكل وقفة.. بعدها عيد

أشرف عبدالشافي

أشرف عبدالشافى يكتب: رائحة الأسماء 

خالد عكاشة

تمرد قوات فاجنر.. وما يحمله من أسئلة المصير

ماجد حبته

بايدن لم يغلق جوانتانامو!

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟