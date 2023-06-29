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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: ثورة 30 يونيو أحدثت تغييرات إيجابية في مصر رغم التحديات

النائبة رحاب موسى
النائبة رحاب موسى

هنأت النائبة رحاب موسي، عضو مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، لافتة إلى أنه بعد مرور 10 سنوات على الثورة نلمس حدوث طفرات كثيرة فى كافة المجالات.

وأضافت النائبة رحاب موسى، أن من إنجازات الثورة استعادة الاستقرار والأمان في البلاد بعد فترة من الفوضى والانقسامات، بجانب تحسين الأوضاع الاقتصادية وطفرة هائلة فى مشروعات البنية التحتية.
واستكملت النائبة، كما شهدت مصر نمواً اقتصادياً ملحوظاً وجذبا للاستثمارات الأجنبية ومشروعات قومية كبيرة، موضحا أن من إنجازات الثورة أيضا تطهير المؤسسات الحكومية من الفساد، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بجانب تطور كبير في قطاع التعليم والصحة، حيث تم بناء وتجهيز المزيد من المدارس والمستشفيات، وتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية.
كما أشارت عضو مجلس النواب، إلى تعزيز دور المرأة في المجتمع كأحد أهم إنجازات ثورة الثلاثين من يونيو، وكذا حقوق ذوى الاعاقة، ودعم الشباب وتمكينهم اقتصاديا. 

واختتم النائبة رحاب موسي عضو مجلس النواب تصريحاتها، بأنه يمكن القول إن ثورة ٣٠ يونيو أحدثت تغييرات إيجابية كبيرة في مصر على مختلف الأصعدة رغم التحديات التي ما زالت قائمة، إلا أن الشعب المصري استطاع استعادة هويته الوطنية والارتقاء ببلاده نحو مستقبل أفضل.

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