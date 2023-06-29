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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مصايف الإسكندرية" تحذر من شواطئ غرب.. وتحذر من "الإكرامية"

شواطئ
شواطئ

أصدرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد عبد الرازق، تحذر فيه من عدم استقرار حالة شواطئ القطاع الغربي، مع بلوغ درجة الحرارة اليوم الخميس 28 درجة مئوية للعظمى، ورفع الرايات الخضراء في شواطئ القطاع الشرقي، في حين رفعت بعض شواطئ القطاع الغربي ذات المواجهات الواسعة الراية الصفراء والحمراء.

وجاء في بيان للإدارة: "في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك بنعيد عليكم ونوضح إن شواطئ الإسكندرية في انتظاركم وندعوكم لقضاء يوم مميز جدًا على شواطئ عروس البحر الأبيض المتوسط، والاستمتاع بالأجواء الصيفية الرائعة مع اعتدال درجات الحرارة اليوم مناسب جدًا لنزول البحر".

وقال محمد عبد الرازق، إن دورات المياه ووحدات تغيير الملابس مجانية في الشواطئ، مشددًا على عدم الانصياع لمن يفرض "الإكرامية" على المواطنين في الشواطئ، والمحافظة على نظافة الشاطئ، وعدم إلقاء المخلفات على الرمال، وضرورة إلقائها في المكان المخصص، والاتصال بالأرقام الموجودة على بوابات مباشرة  حال التعرض لأي نوع من الابتزاز. 

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أنه كلف الإدارة العامة للسياحة بتسيير حملة أمس للتأكد من التصديق على الحفلات التي تمت إقامتها، وأسفرت الحملة عن وجود 4 منشآت أقامت حفلات بدون تصديق، وتم إخطار المدير المسؤول للتواجد بمقر الإدارة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة، وضبط منشأة أقامت حفل بدون تصريح وبالاطلاع على الأوراق وجد إنها تخضع لإشراف ورقابة وزارة السياحة، و3 شواطئ بنطاق حي العجمي (الهانوفيل) وتبين الالتزام بعدم إقامة حفلات.

الادارة المركزية للسياحة والمصايف الراية الصفراء الرايات الخضراء القطاع الشرقي القطاع الغربي أيام عيد الأضحى بالاسكندرية

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