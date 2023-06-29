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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب حماة الوطن: مصر استعادت دورها إقليميًا وعربيًا وعالميًا بفضل 30 يونيو

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

هنأ حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة.

هذه الثورة التي انحازت فيها القوات المسلحة المصرية الباسلة لدعوات الشعب في رفض وإزاحة جماعة إرهابية أرادت الدخول بمصر في نفق مظلم، والقضاء على هويته الثقافية والدينية والاجتماعية.

ونحن نحيي ذكرى خالدة في أذهان أبناء الوطن المخلصين، نشاهد إنجازات عظيمة على مدار ١٠ سنوات لم يسبق لها مثيل، بعدما نجحت مصر في الانطلاق نحو مشروعات تنموية عظيمة في كل أرجاء الجمهورية وفي جميع القطاعات.

إن ما تحقق على أرض مصر في ١٠ سنوات، خير شاهد على نجاح الثورة التي شارك فيها عشرات الملايين من المصريين، ويؤكد أن مصر في طريقها الصحيح للوصول بمصر إلى النهضة الحقيقية.

وأكد حزب حماة الوطن، أنه بفضل ثورة ٣٠ يونيو استطاعت مصر استعادة دورها إقليميا وعربيا وعالميا، وعادت رائدة في المنطقة، بفضل تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسياسته الخارجية المتزنة.

وفي هذه المناسبة ونحن نستكمل مسيرة النهضة الحقيقية للوصول إلى الجمهورية الجديدة، فإن الشعب المصري يقف إلى جانب القيادة السياسية ويدعم كافة خطواتها للوصول إلى مستوى معيشة أفضل لكل المصريين.

وأكد حزب حماة الوطن، في هذه المناسبة الخالدة، أن الشعب المصري لن ينسى شهداء الواجب الوطني ممن ضحوا بحياتهم فداء لمصر وشعبها، في معركة القضاء على الإرهاب طوال الفترة الماضية.

وإذ ينتهز حزب حماة الوطن، هذه المناسبة لتجديد العهد للقيادة السياسية، ويعلن تسخير كافة الإمكانيات والجهود من أجل استكمال مواصلة مسيرة العمل والإنتاج لبناء الدولة المصرية الحديثة.

الجمهورية الجديدة الشعب المصري الفريق جلال الهريدي القوات المسلحة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي حماة الوطن

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