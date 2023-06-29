بابا الفاتيكان يترأس صلاة القداس الإلهي في عيد القديسين بطرس وبولس

ترأس قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، صباح اليوم الخميس، القداس الإلهي في بازيليك القديس بطرس بالفاتيكان بمناسبة الاحتفال بعيد القديسين الرسولين بطرس وبولس.

وخلال ترؤسه صلاة القداس الإلهي منح خلاله درع التثبيت عددا من رؤساء الأساقفة الجدد.

وألقي بابا الفاتيكان عظة استهلها بالقول نحتفل بعيد بطرس وبولس، رسولان مُغرمان بالله وعمودان من أعمدة إيمان الكنيسة.

وتابع: علينا أن نبتعد عن ضمانتنا الأرضية، فورًا، ونتبع يسوع كل يوم: هذه هي الوصية التي يعطينا إياها اليوم بطرس، ويدعونا لكي نكون كنيسة تتبع المسيح. كنيسة ترغب في أن تكون تلميذةً للرب وأَمَةَ الإنجيل المتواضعة. بهذه الطريقة فقط ستتمكن من أن تتحاور مع الجميع وتصبح مكانًا للمرافقة والقرب والرجاء لرجال ونساء زماننا. بهذه الطريقة فقط، حتى الذين هم بعيدون جدًا وينظرون إلينا غالبًا بارتياب أو لامبالاة سيتمكنون أخيرًا من أن يُعلنوا معترفين، مع البابا بندكتس: "الكنيسة هي مكان اللقاء مع ابن الله الحي، وبالتالي هي مكان اللقاء مع بعضنا البعض".

مُضيفًا: لنحتفل بعيد بطرس وبولس. هما قد أجابا على السؤال الأساسي للحياة - من هو يسوع بالنسبة لي؟ - من خلال اتباعهما ليسوع وإعلان الإنجيل. ما أجمل أن ننمو ككنيسة تتبع المسيح، ككنيسة متواضعة لا تعتبر البحث عن الرب أبدًا أمرًا مسلَّمًا به. كم هو جميل أن نصبح في الوقت عينه كنيسة منفتحة، لا تجد فرحها في أمور الدنيا، وإنما في إعلان الإنجيل للعالم، لكي تزرع في قلوب الأشخاص السؤال حول الله. فنحمل الرب يسوع إلى كلِّ مكان بتواضع وفرح: إلى مدينتنا روما، إلى عائلاتنا، إلى العلاقات والأحياء، إلى المجتمع المدني، إلى الكنيسة، إلى السياسة، إلى العالم كله، لاسيما حيث يُعشِّش الفقر والانحطاط والتهميش.

وأختتم بابا الفاتيكان عظته قائلا: فيما ينال بعض إخوتنا رؤساء الأساقفة درع التثبيت، علامة الشركة مع كنيسة روما، أريد أن أقول لهم: كونوا رسلًا مثل بطرس وبولس. كونوا تلاميذًا في اتباع يسوع ورسلًا في الإعلان، واحملوا جمال الإنجيل إلى كل مكان، مع شعب الله بأسره. وأخيرًا، أرغب في أن أوجه تحياتي الحارة إلى وفد البطريركية المسكونية، الذي أرسله إلى هنا أخي العزيز صاحب القداسة برتلماوس. أشكركم على حضوركم: لنمضِ معًا قدمًا، في إتباع المسيح وإعلان الكلمة، وننمو في الأخوّة، يرافقنا بطرس وبولس ويشفعان بنا.