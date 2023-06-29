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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"بوحة وأبوحفيظة والخالة نوسة" في احتفالية العيد بالغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شاركت فرقة فنية خاصة أبناء منشية مبارك بالمحله الكبرى بمحافظة الغربية فرحتهم ثاني أيام العيد، من خلال تقمص عدد من الشخصيات الشهيرة بالسينما المصرية، مثل “بوحة وأبو حفيظة والخاله نوسة”،  في حضور سامية توفيق، عضو مجلس النواب، ومجدي الخواجة، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بمحافظة الغربية، ومئات من المواطنين بالمنطقة.

وقال محمد أبو العباس، أحد أفراد الفرقة، إن الفرقة تجوب عددًا من مراكز المحافظة وتقوم بتجسيد عدد من الشخصيات المحبوبة داخل الأفلام المصرية، مشيرًا إلى أن تلك الشخصيات تعمل على إدخال البهجة والسرور لكافة فئات المواطنين، وخاصة الأطفال وكبار السن.

فيما قالت منال عبد المقصود، من أهالي المنطقة، إن الاحتفالية كانت شيقة ومثيرة ونالت إعجاب كل الحاضرين.

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بوحة وأبو حفيظة والخالة نوسة احتفالية العيد بمنشية مبارك

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