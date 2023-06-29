إصابة شخصين بكسور متفرقة فى انقلاب توك توك بالشرقية

أصيب شخصان إثر وقوع حادث انقلاب توك توك بطريق أبوحماد – العزازي عند النزلة بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد.

وعلى الفور تم نقل المصابين الى مستشفى أبوحماد، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

والبداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي أبوحماد باستقبال كل من "أحمد ص ع" 29 سنة مقيم الجمالية مصابا بسحجات وكدمات بالجسم و"إبراهيم ن ع" 28 سنة مقيم الجمالية مصابا بسحجات وكدمات بالجسد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث انقلاب توك توك بطريق أبوحماد – العزازي عند النزلة وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوحماد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.