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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزارة الشباب والرياضة توضح تفاصيل إطلاق مبادرة "العيد أحلى"

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة

كشف محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل إطلاق مبادرة “العيد أحلى”.

وقال الشاذلي، “إن مبادرة 'العيد أحلى” مجتمعية في غاية الأهمية تنفذها الوزارة للعام الثالث على التوالي، مشيراً إلى أن المبادرة بدأت العام الماضي واستمرت في فترة الأعياد جميعها، بمناسبة عيد الفطر والأضحى من العام السابق وهذا العام. وأضاف، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى الفضائية المصرية، اليوم الخميس، أن المبادرة بدأت بفتح مراكز الشباب بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.

وتابع، من خلال مداخله هاتفية علي القناة الأولي الفضائية المصرية، اليوم الخميس، أن المبادرة بدأت بفتح مراكز الشباب بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.

وأكدت الأرقام الخاصة بالعام السابق للمبادرة أنها كانت كبيرة جدًا، حيث تم الوصول إلى حوالي 7 ملايين مواطن من الأسر المصرية الذين شاركوا في صلاة العيد والاحتفالات في الساحات والصلوات والأماكن المحددة التي حددتها وزارة الشباب والرياضة في 1247 مركز شباب على مستوى الجمهورية كساحات لتأدية صلاة العيد. وبعد ذلك، تبدأ الاحتفالات بأيام العيد مباشرة بعد انتهاء صلاة العيد، وهذه المرحلة تعتبر المرحلة الأولى من المبادرة.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة تتم على مدار أيام العيد بمشاركة جميع الأطفال وأولياء الأمور والأسر المصرية في مجموعة من الاحتفالات الثقافية والرياضية والكرنفالات الخاصة بالأعياد، وأكد أن الوزارة حريصة على تزيين مراكز الشباب سواء كانت الملاعب أو الصالات أو غيرها.

وأوضح أن مبادرة "العيد أحلى" ليس لها شروط، حيث يتم الدخول مجانًا إلى مراكز الشباب وممارسة كاملة للأنشطة. كما تعمل الوزارة على خلق مجموعة من المنافسات غير الرسمية داخل المراكز لربط الأطفال والشباب بمراكز الشباب طوال أيام عيد الأضحى.

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