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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فى الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.. تنفيذ 2000 مشروع بـ44 مليار جنيه فى أسيوط

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه مع الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة فإننا نشهد إنجازات غير مسبوقة فى المشروعات التنموية والخدمية والمبادرات الرئاسية التى تم ويجرى تنفيذها على أرض المحافظة، وبخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى غيرت وجه الريف المصرى، فى كافة القطاعات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بـ149 قرية بالمحافظة بلغت 2000 مشروع بتكلفة إجمالية لكافة المشروعات وصلت الى 44 مليار جنيه، تمثلت في 35 مجمع خدمات المواطنين بتكلفة 358 مليون جنيه والمجمعات الزراعية 35 مشروعا بتكلفة 259 مليون جنيه والشباب والرياضة 82 مشروعا بتكلفة 366 مليون جنيه والإسعاف 39 وحدة إسعاف بتكلفة 67 مليون جنيه والصحة 137 وحدة صحية بتكلفة مليار و248 مليون جنيه والكبارى والمشايات 171 بتكلفة 198 مليون جنيه والأبنية التعليمية 131 مشروعا (1227 فصلا دراسيا) بتكلفة 431 مليون جنيه والكهرباء 149 مشروعا بتكلفة 4 مليارات و936 مليون جنيه والرى 28 مشروعا بتكلفة 733 مليون جنيه والمجمعات السكنية 4 مشروعات بتكلفة 110 ملايين جنيه والتضامن الاجتماعي 36 مشروعا بتكلفة 166 مليون جنيه والطرق الداخلية 149 مشروعا والطرق الرئيسية 7 مشروعات بتكلفة 168 مليون جنيه والغاز الطبيعي 149 مشروعا والاتصالات 149 مشروعا وسكن كريم بتكلفة 25 مليون جنيه و62 مشروعا متنوعا بين أسواق ومواقف ونقاط إطفاء 434 مليون جنيه و4 مستشفيات و94 مكتب بريد و33 نقطة شرطة و11 محطة سكة حديد ومحطة غاز و10 محطات معالجة و42 محطة مياه.

وأضاف محافظ أسيوط أنه تم الانتهاء من 14 مشروعًا بالمرحلة الأولى من مشروعات الأسواق الحضارية والمواقف النموذجية ونقاط الأطفاء التي يجري تنفيذها تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية بقرى حياة كريمة ضمن مبادرة التطوير الشامل للريف المصرى، حيث تم استلام عدد 5 مواقف نموذجية لسيارات الأجرة و5 أسواق حضارية و4 نقاط إطفاء بإجمالي 14 مشروعًا بتكلفة تصل إلى 74 مليونا و983 ألف جنيه في إطار سلسلة الإنجازات المتتالية التي تشهدها مراكز ومدن المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري والقرى الأكثر احتياجًا وجار تشغيلها فعلياً لتصبح ملموسة على أرض الواقع وتحقيق الاستفادة المثلى من هذه المشروعات للمواطنين.

كما أوضح المحافظ أن مشروعات الأسواق والمواقف ونقاط الإطفاء بقرى حياة كريمة التي تم تنفيذها تتضمن موقف سيارات قرية صنبو وموقف سيارات قرية مسارة وموقف سيارات عرب مطير وموقف سيارت أولا إلياس وموقف سيارات بني عديات، فضلا عن سوق قرية مساره وسوق حضرية دشلوط وسوق صغيرة بالمعابدة الشرقية وسوق بعرب مطير وسوق المطمر، بالإضافة إلى نقطة إطفاء مساره ونقطة إطفاء الدوير ووحدة إطفاء بني مر ونقطة إطفاء الخوالد، لافتاً إلى أن مشروعات الأسواق والمواقف تهدف بشكل رئيسي إلى القضاء على السويقات والمواقف العشوائية في القرى وتحسين المظهر الحضارى وتوفير أماكن مناسبة تسمح لصغار التجار وسائقي مركبات الأجرة بممارسة نشاطهم، فضلا عن أن الأسواق ستساهم في تنظيم عملية تداول السلع وتمكن صغار المزارعين من تسويق منتجاتهم دون الحاجة لتحمل تكاليف كبيرة في عملية النقل، لافتا إلى أن هذه المشروعات ساهمت في خلق فرص عمل مؤقتة أثناء مراحل الإنشاء وفرص عمل دائمة بعد التشغيل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الأنشطة المرتبطة بهذه الخدمات.

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10 محطات معالجة أبنية التعليمية التضامن الاجتماعي التنموية والخدمية الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو الشباب والرياضة الطرق الداخلية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المبادرة الرئاسية حياة كريمة المشروعات التنموية والخدمية

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