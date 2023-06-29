النيابة تقرر حبس المتهمين بقتل سائق توك توك لسرقته في الجيزة

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهمين بقتل سائق توك توك لسرقته في الجيزة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة العامة إجراء التحريات الأمنية حول الواقعة بسرعة لكشف ملابسات الحادث.

كما طلبت النيابة من الطبيب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير فني بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

وكانت البداية عندما ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهمين بقتل سائق توك توك لسرقته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وصدر بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد بالعثور على جثة طفل بها آثار اعتداء، وبإجراء التحريات تبين أن الطفل يعمل سائق توك توك، وأنه خرج للعمل واختفى عقب ذلك حتى تم العثور على جثته.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذًا لقرار النيابة العامة، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن شخصين وراء ارتكاب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.