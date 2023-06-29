بـ11 مشروعا.. "إكسترا نيوز" تبرز جهود الدولة لتمكين الشباب
استعرضت فضائية “إكسترا نيوز” جهود الدولة لتمكين الشباب من خلال 11 مشروعا، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال السنوات الماضية.
جهود الدولة لتمكين الشباب
ـ إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.
ـ إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب.
ـ إطلاق المشروع القومي لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية.
ـ إطلاق مبادرة شباب من أجل التنمية لتوفير مجالات مختلفة للحوار مع الشباب.
ـ تحقيق مبدأ الاتصال السياسي المباشر مع الشباب.
ـ رفع مستوي الوعي الشبابي بأهداف التنمية المستدامة.
ـ إطلاق منتدي شباب العالم 2017.
ـ الدعوة لتأسيس تنسيقية شباب أحزب والسياسين.
ـ تعيين 48 نائبا شابا بكل من مجلسي النواب والشيوخ.
ـ تعيين عدد كبير من الشباب كمساعدين ومعانين للوزارء والمحافظين.
ـ تقديم العديد من الامتيازات للشباب تمثلت في القروض والمنح والتسهيلات.