خلال أول يوم العيد.. ذبح 527 رأس ماشية بجميع أنواعها بالغربية

أكد الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، أنه تم ذبح 527 رأس ماشية بجميع أنواعها داخل جميع مجازر مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال 24 ساعة من أول أيام عيد الأضحى.

وأضاف "أنور" أن ذلك يأتي في إطار التسهيل على أصحاب محال الجزارة والمواطنين، واستقبال جميع الأضاحي بالمجازر لضمان الذبح الآمن والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين وتطبيق الكشف الدقيق على الأضحية، منعًا لحدوث أي أوبئة تضر بالصحة العامة للمواطنين أو حدوث تلوث للبيئة.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، متابعة أعمال المجازر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال أعداد متزايدة من الحيوانات الواردة للذبح بها، وإنتاج لحوم صالحة للاستهلاك الإنساني وخالية من أي مسببات مرضية، وذلك طوال فترة عيد الأضحى المبارك.