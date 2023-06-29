في ثاني أيام عيد الأضحى 2023.. قائمة بأفضل المسرحيات التي يمكن مشاهدتها

يحتفل المواطنين بعيد الأضحى المبارك 2023، بتمضية وقت ممتع مع الأهل والأقارب بعيداً عن روتين العمل الممل والروتين اليومي.

أفضل المسرحيات التي يمكن مشاهدتها

ويبحث المواطنين بمحافظات مصر على محركات الإنترنت و"السوشيال ميديا" وعبر موقع "جوجل" عن قائمة بأفضل المسرحيات التي يمكن مشاهدتها في اليوم الثاني من عيد الأضحى 2023، للحصول على سهرة ممتعة ومتابعة أكثر المسرحيات كوميدية للاستمتاع بها بالعيد.

وتزامناً مع احتفال المواطنين بعيد الأضحى المبارك 2023، يرصد موقعنا "الدستور" في السطور التالية، أهم وأفضل المسرحيات التي يمكن مشاهدتها في العيد عبر القنوات الفضائية أو من خلال الإنترنت وإليكم أبرزها.

مسرحية العيال كبرت

تعتبر مسرحية العيال كبرت من أفضل المسرحيات التي عشاقها الكبير والصغير لأنها تضم مجموعة من ألمع نجوم الزمن الجميل وهم الفنان أحمد زكي وسعيد صالح ويونس شلبي.

ريا وسكينة

من منا ضمن المسرحيات التي تأثر بها العديد من الأجيال لأنها من ضمن الأعمال التي لقت مشاهدة كبيرة عبر شاشات التليفزيون وتضم المسرحية:" الفنانة سهير البابلي والفنانة شادية والفنان عبد المنعم مدبولي.

مسرحية شاهد ماشافش حاجة

وتعتبر مسرحية شاهد ماشفش حاجه من ضمن مجموعة أعمال الفنان الكبير الزعيم عادل إمام الذي أمتع جمهوره بخفة ظلة وتعتبر المسرحية من روائع المسرح المصري الكوميدي، وكانت من إخراج الدكتور هاني مطاوع، وبطولة الفنانة ناهد جبر والفنان عمر الحريري.

مسرحية سك على بناتك

من ضمن المسرحيات التي لا تنسى أبداً هي مسرحية سك على بناتك بطولة الفنان الراحل فؤاد المهندس والفنانة الجميلة شويكار والفنان أحمد راتب وشريهان، وكانت من تأليف لينين الرملي.