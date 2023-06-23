كلارسا برت: عبدالكريم الحجراوى كشف عن 42 مسرحية متعلقة بالسيرة الشعبية

بدأت فعاليات مناقشة كتاب "تجليات السير الشعبية في المسرح العربي" للدكتور عبدالكريم الحجراوي، الصادر حديثًا عن دار بتانة للنشر والتوزيع، يناقش الكتاب الناقد والأكاديمي الدكتور سامي سليمان، والكاتب الصحفي والشاعر على عطا، والناقدة والأكاديمية الدكتورة كلارسا برت، بمقر دار بتانة للنشر والتوزيع بوسط البلد.

جاءت كلمة الباحثة والأكاديمية كلارسا برت، بانها تعرفت على كتاب تجليات السيرة الشعبية في المسرح العربي أثناء تحضيرنا لمؤتمر"حرب البسسوس" دعوت عبد الكريم الحجراوي، َفوجئت انه كشف عن ما يقرب من 42 مسرحية متعلقة بحرب الباسَوس في الوقت الذي كنت قد كشفت عن ١٥ مسرحية، كان علي أن اتعلم منه الكثير.

وكان السؤال المشترك والذي يتلخص في ماهي الأزمة التي شغلت المؤلف ليعبر عنها؟ ، كانت هذه أحد أبرز الأسئلة التي تواجهنا في مناقشتي مع عبدالكريم الحجراوي وقد كنا متفقين على نفس السؤال.

يكشف الحجراوي عبر الكتاب استراتيجيات استلهام المسرح العربي للسير الشعبية للتعبير عن الأزمات الكبرى التي مر بها في الفترة 1967: 2011 باعتبارهما تاريخين فارقين في بنية الوعي العربي بما شهده خلالهما من أحداث جسام من انقسامات أدت إلى خلق مفاهيم ورؤى جديدة على المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية والنفسية والاقتصادية.

ويضم ثمانية فصول يرصد فيها كيف عَبَّرَ المبدع العربي مسرحيًّا عن الصدمات التي مر بها من خلال السير الشعبية باستخدامها كخطاب مضمر وقناع يعبر به عما يجيش في نفسه أفكار سياسية واجتماعية تسعى السلطة إلى كبتها ومنعها، موظفًا إياها بما يخدم رؤيته تجاه ما يجري على أرض الواقع من أحداث، ومعتمدًا عليها وسيلة للتحريض والتثوير ضد الواقع الاجتماعي العربي المهزوم، ويقع الكتاب 664 صفحة.

وفي الكتاب، يوضح الكاتب كيف ركزت المسرحيات المتحولة عن السير الشعبية، بشكل مباشر على قضية الانعزال بين الهوية الحاكمة في الدول العربية والهوية الاجتماعية الشعبية، كما عالجت مشكلات أخرى مرتبطة بصور مختلفة من الهوية.