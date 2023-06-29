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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

في ثاني أيام العيد.. سيولة مرورية في طرق وميادين القاهرة والجيزة

سيولة مرورية
سيولة مرورية

شهدت شوارع وميادين القاهرة والجيزة، والطرق والمحاور الرابطة بين المحافظتين على الطرق السريعة الصحراوية والزراعية، صباح اليوم الخميس، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حالة من السيولة المرورية في حركة المركبات.

وشهدت الطرق والميادين والمحاور بمحافظة الجيزة سيولة مرورية، خاصة كوبري أكتوبر للقادم من محافظة الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وسيولة مرورية في الاتجاه العكسي، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولًا إلى المنصة، وظهرت سيولة مرورية بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولًا إلى الدائري.

- حالة من السيولة على الطريق من مدينة نصر المؤدي إلى وسط القاهرة

وظهرت حالة من السيولة على الطريق من مدينة نصر المؤدي إلى وسط القاهرة، وأيضًا بعض المناطق في المحافظة، منها محور 26 يوليو، وميدان التحرير، وميدان روكسي وكوبري أكتوبر، ورمسيس، ومناطق وسط البلد.

السيولة المرورية حركة المركبات

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