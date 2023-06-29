"الحج السعودية" تتحرك لحل مشكلة 90 من حجاج السياحة وتلزم المطوف بتوفير مخيم بديل

سارعت وزارة الحج السعودية بالتدخل الفوري لحل مشكلة تسكين ٩٠ حاجا تابعا لشركات السياحة بعد أن حدث تقصير من المطوف في توفير أماكن لهم بالمخيمات المخصصة للشركات التابعين لها في مشعر مني.

جاء تحرك وزارة الحج بعد بلاغات تلقتها من بعثة الحج السياحي المصرية بناء على التعاقد بين غرفة شركات السياحة ومؤسسة رواف مني لتقديم خدمات الطوافة لحجاج الشركات السياحية.



وكانت اللجان التابعة لبعثة الحج السياحي برئاسة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار والتي تنتشر في مشعر مني بين مخيمات حجاج السياحة قد رصدت تواجد حوالي ٩٠ حاجا لا يوجد لهم أماكن بالمخيمات.

وعلي الفور كلفت سامية سامي مسئولي اللجان بملازمة الحجاج حتي حل المشكلة ، كما كلفت مسئولي لجنة السياحة الدينية بالبعثة بسرعة التحرك لتنفيذ العقد المبرم بين الغرفة وشركة رواف من.

وعلي الفور سارعت سامية سامي رئيس البعثة بالتوجه الي الحجاج كما حدث تحرك ثنائي لدي وزارة السياحة ، فقد خاطبت سامية سامي وزارة الحج بالمشكلة لسرعة حلها ، كما ارسل ممثلي الغرفة بالبعثة صورة من تعاقد الغرفة مع مؤسسة رواف مني الي وزارة الحج السعودية لالزام الموسسة السعودية بتنفيذ التعاقد ، وعلي الفور ارسلت وزارة الحج لجنة الي الحجاج وبدات علي الفور بتوفير مخيم بديل.

وظلت سامية سامي ومعها عدد من مسئولي البعثة مرافقة للحجاج حتي التاكد من دخولهم المخيم الجديد ، وأكدت رئيس البعثة أن اللجان التابعة لبعثة الحج السياحي سوف تستمر في ملازمة الحجاج حتي انتهاء المشاعر للتدخل وحل أية المشاكل.