ads
الأربعاء 28 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إقبال كبير على سينمات وسط البلد في مساء أول أيام عيد الأضحى

سينمات وسط البلد
سينمات وسط البلد

شهدت سينمات منطقة وسط البلد إقبال كثيف من قبل المواطنين ضمن احتفالات أول أيام عيد الأضحى المبارك، خاصة وأن السينمات تعتبر وسيلة الترفية والتنزه الأول للمواطنين خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، وتزايد الإقبال في الساعات الأخيرة من أول أيام عيد الأضحى المبارك.

received_1451576802291347

ومنذ بداية اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك وهناك إقبال على عدد من سينمات منطقة وسط البلد، إلا في الساعات الأخيرة من أول أيام عيد الأضحى المبارك خاصة منتصف الليل تزايد الإقبال على السينمات بشكل كبير لحجز ودخول حفلات منتصف الليل.

received_1440591276688710

وشهدت منطقة وسط البلد وتحديدًا بمحيط السينمات تكثيف أمني شديد ووضع كردون أمني بمحيط مجمع السينمات لتأمين احتفالات المواطنين خلال دخولهم وخروجهم للسينما خاصة في حفالات منتصف الليل.

كما تم وضع حواجز أمنية بمحيط سينمات وسط البلد لتأمين المواطنين خلال دخولهم وخروجهم السينمات خاصة وأن اول أيام عيد الفطر تشهد السينمات زحام شديد، خاصة في الحفلات الليلية.

received_3185312655102572

وتعرض السينمات عدد من الأفلام الجديدة والتي من ضمنها، فيلم “هارلي” للفنان محمد رمضان والفنانة مي عمر، وفيلم “السرب” للفنان أحمد السقا، وهو من نوعية الأفلام الحربية عن الجيش المصري، وفيلم “رمسيس باريس" للفنانة هيفاء وهبي، وفيلم “بعد الشر” للفنان على ربيع، وغيرها من الأفلام.

received_283356994101062
received_238517018947270
received_1288368185148251
سينمات وسط البلد سينمات أول أيام عيد الأضحى أيام عيد الأضحى عيد الأضحى سينمات منطقة وسط البلد وسط البلد المواطنين عيد الأضحى المبارك احتفالات عيد الأضحى

الأكثر قراءة

بحوالي مليار جنيه.. ضبط قضايا غسيل أموال من أعمال مشبوهة

موعد عمل البنوك بعد إجازة عيد الأضحى 2023

"العدل الأمريكية" تهتم 76 شخصا فى المجال الطبى بالتورط فى قضية فساد كبرى

قناة الناس| ما هو المخلوق الذي اشترط على الله قبل خلقه؟ (فيديو)

كريم عبد العزيز: بيت الروبي من أضخم الأعمال في تاريخ الدراما العربية

مصرع مسن صدمه تروسيكل أثناء سيرة بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

محمد العسيري

وكل وقفة.. بعدها عيد

أشرف عبدالشافي

أشرف عبدالشافى يكتب: رائحة الأسماء 

خالد عكاشة

تمرد قوات فاجنر.. وما يحمله من أسئلة المصير

ماجد حبته

بايدن لم يغلق جوانتانامو!

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟