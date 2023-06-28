إقبال كبير على سينمات وسط البلد في مساء أول أيام عيد الأضحى

شهدت سينمات منطقة وسط البلد إقبال كثيف من قبل المواطنين ضمن احتفالات أول أيام عيد الأضحى المبارك، خاصة وأن السينمات تعتبر وسيلة الترفية والتنزه الأول للمواطنين خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، وتزايد الإقبال في الساعات الأخيرة من أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ومنذ بداية اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك وهناك إقبال على عدد من سينمات منطقة وسط البلد، إلا في الساعات الأخيرة من أول أيام عيد الأضحى المبارك خاصة منتصف الليل تزايد الإقبال على السينمات بشكل كبير لحجز ودخول حفلات منتصف الليل.

وشهدت منطقة وسط البلد وتحديدًا بمحيط السينمات تكثيف أمني شديد ووضع كردون أمني بمحيط مجمع السينمات لتأمين احتفالات المواطنين خلال دخولهم وخروجهم للسينما خاصة في حفالات منتصف الليل.

كما تم وضع حواجز أمنية بمحيط سينمات وسط البلد لتأمين المواطنين خلال دخولهم وخروجهم السينمات خاصة وأن اول أيام عيد الفطر تشهد السينمات زحام شديد، خاصة في الحفلات الليلية.

وتعرض السينمات عدد من الأفلام الجديدة والتي من ضمنها، فيلم “هارلي” للفنان محمد رمضان والفنانة مي عمر، وفيلم “السرب” للفنان أحمد السقا، وهو من نوعية الأفلام الحربية عن الجيش المصري، وفيلم “رمسيس باريس" للفنانة هيفاء وهبي، وفيلم “بعد الشر” للفنان على ربيع، وغيرها من الأفلام.