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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع مسن صدمه تروسيكل أثناء سيرة بالغربية

جثة
جثة

لقي شخص في العقد السادس من العمر مصرعه، صدمه تروسيكل أثناء سيره برفقة زوجته، بالقرب من مدخل قرية محلة مرحوم، بمركز ومدينة طنطا، محافظة الغربية، وتم نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طنطا، وغرفة عمليات مرفق الإسعاف، بلاغاً من الأهالي يفيد، بإصابة شخص مسن في العقد السادس من العمر، بإصابات خطيرة ومتفرقة بعد أن صدمة تروسيكل بالقرب من مدخل قرية محلة مرحوم.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعه وتبين من التحريات والمعاينة الأولية مصرع شخص يدعي “ماهر. م. ال” ويبلغ من العمر 55 عاماً، ومقيم بمركز ومدينة بسيون، بعد أن صدمه تروسيكل، حال سيره في الطريق العام بالقرب من قرية محلة مرحوم، برفقة زوجته.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، ورفع آثار الحادث تمهيدًا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.

مصرع مسن عندما صدمة تروسيكل أثناء سيرة برفقه زوجته بالغربية

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