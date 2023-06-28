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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة على طريق الإسماعيلية السويس

حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة

لقي شخص مصرعه وأصيب 16 أخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق "الإسماعيلية _السويس"، بزمام قرية سرابيوم في الإسماعيلية.

تلقى المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة اخطار يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل أمان شركة الدواجن بزمام قرية سرابيوم، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 16 أخرين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثةودفع مرفق الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات الإسماعيلية ونقل المتوفي إلى مشرحة المستشفى.  

وقالت مصادر طبية إن المصابين وصلوا إلى المستشفي وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد حيث تم اسعافهم وايداعهم بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وكشفت مصادر أن المصابين هم عائشة محمد الطوخي45 عاما مصابة بكدمات وسحجات، ملك حسن أحمد الطوخي 12 عاما مصابة بجروح وسحجات، ومريم حسن أحمد الطوخي 8 سنوات مصابة بجروح وكدمات، علي صلاح عبد العليم 14 سنة مصاب بجروح وسحجات، ورحيم جمال محمود 7 أشهر مصاب بجروح، صباح محمد الطوخي 35 سنة مصابة بكدمات، احند عبد الفتاح الطوخي 13 سنة مصاب بجروح وكدمات، فاطمة محمود مسعد 20 عاما مصابة بكدمات وجروح، فاطمة عبد المجيد أحمد 55 عاما، مصابة بجروح وكدمات، كريمة السيد على الطوخي 6 سنوات مصابة بكدمات، عبد الفتاح الطوخي 49 عاما، إسراء محمود مسعد 26 عاما مصابة بكدمات وسحجات، ومحمد النجار مسعد 54 عاما مصاب بكسور وكدمات، أحمد محمد الطوخي 55 عاما يعمل بشركة الأدوية مصاب بسحجات وكسور، بالإضافة إلى شخصين مجهولي الهوية.

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