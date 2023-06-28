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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

زحام داخل حديقة الحرية بمنطقة الأوبرا بأول أيام عيد الأضحى

حديقة الحرية
حديقة الحرية

شهدت حديقة الحرية بمنطقة وسط البلد التابعة لمحافظة القاهرة زحامًا من قبل المحتفلين في الساعات الأخيرة من نهار أول أيام عيد الأضحى المبارك للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية الليلة.

وحرص عدد من المواطنين على التوافد في الليلة الأولى من عيد الأضحى المبارك على عدد من الحدائق والتي من ضمنها حديقة الحرية والتي تعتبر قبلة العديد من المواطنين خاصة وأنها تتمتع بمساحات خضراء واسعة وسعر تذاكر الدخول مخفضة.

ويعد عيد الأضحى فرصة يسعى فيها المسلمون إلى التنزه وقضاء وقت ممتع مع أصدقائهم وأقاربهم، لذا يهتمون بالبحث عن أبرز أماكن الفسح والخروجات في عيد الأضحى، وأبرزها حديقة الأزهر Al Azhar Park.

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حديقة الأزهر من المزارات المهمة التي تهتم الأسر بزيارتها في عيد الأضحى تتميز بالمساحات الخضراء المترامية الأطراف، والمرتفعة عن مستوى محيطها بالكامل، مما يتيح التنزه في أجواء خلابة مع إطلالة على بانوراما معالم القاهرة الخديوية من منظور مرتفع، بجانب ساحات لعب الأطفال والمطاعم والمقاهي والمكونات المائية الاصطناعية من شلالات ونوافير.

العنوان: شارع صلاح سالم – حي الدرب الأحمر، أسعار الدخول: 40 جنيه/البالغ، 30 جنيه/الطفل.

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أيضا جزيرة المعادي واحدة من المقاصد الترفيهية التي تهتم الأسر بزيارتها في عيد الأضحى، تتميز بموقعها الخلاب في وسط نهر النيل تمامًا، فهي بالأساس جزيرة نيلية تأسس فوقها مجمع ترفيهي عالمي كبير، يتوفر فيه عدد متنوع وكبير من ممارسات التسلية والمرح المناسبة لكل الأعمار، أبرزها: متنزهات ممتدة بمسارات للمشي والتنزه ومجالس، حمامات السباحة المختلفة المساحات والأعماق والفئة العمرية، شاليهات فندقية للمبيت، أكوا بارك بعدد كبير من الألعاب المائية، مطاعم وكافيهات، مدينة ملاهي بأحدث الألعاب الكهربائية والإلكترونية، مسرح كبير للعروض والحفلات الحية.

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وحديقة الأسرة بالقاهرة وهي من الحدائق الواسعة التي تهتم الأسر بزيارتها في عيد الأضحى حيث تتكون من عدة مناطق مؤهلة للكثير من أنشطة المتعة والترفيه والمعرفة، حيث يمكن للأطفال والكبار التنزه والاسترخاء واللعب والجري والحيوية في العديد من المناطق المخصصة لهم.

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كما يمكنكم استئجار القوارب والبدلات في النهر السحري، مشاهدة أنواع متعددة ومختلفة من الحيوانات والطيور، الذهاب في جولات سفاري برية، ممارسة رياضات متنوعة في الملاعب المفتوحة المجهزة. مشاهدة العروض الثقافية والفنية التي يستضيفها المكان باستمرار، وكذلك المشاركة فيها، بجانب انتشار المطاعم والكافيهات.

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