يحتفل المسلمون اليوم بأول أيام عيد الأضحى المبارك والذي يستمر ثلاثة أيام أخرى، يتبادل المسلمون خلال العيد عبارات تهاني ورسائل بمناسبة العيد، وتعرض الدستور لقرائها بعض من رسائل وعبارات تهاني عيد الأضحى 2023 مكتوبة.

رسائل وعبارات تهاني عيد الأضحى 2023

رضا الله عنك وأرضاك وهداك وأغناك وعافاك وشفاك ووفقك لخير الدعاء وأجاب لك الرجاء وأحبك بلا ابتلاء وجعلك ساعياً للخير مؤثراً في الغير وكل عام وأنت بخير، ودّعت بك عيد مضى، وأقبلت بك عيد جديد، عسى عيدك سعيد، بالعيد نرسلها رسالة تهنئة تصافحكم بالنيابة عني، أنتم في القلوب أحبتي.

في هذا اليوم المبارك عيد الأضحى .. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقكم الهداية ويجعلكم من المقبولين والتوابين والمتصدقين، كل عام وأنتم بخير وسعادة، عيد أضحى مبارك لنا جميعًا، هديك عطر الورد وألوانه وأرسل جواب أنتَ عنوانه وأهنيك بمقدم العيد وأيامه.

رسائل تهاني العيد

من أفضل رسائل عيد الأضحى .. أدام الله لكم الأعياد دُهوراً وألبسكم من تقواه نوراً ، بكلّ زخة مطر، بكل رشة عطر، بعدد من حج واعتمر.. أهنيك بقدوم العيد يا أغلى البشر ، أبارك لك بالعيد وأيامه الوردية وأقول لك: لا تنساني من العيدية، باقة من الورود بقدوم العيد معطرة بالعود لك يا صاحب الجود.

كل عام وأنت إلى الرحمن أقرب كل عام وصحائف أعمالك بالحسنات أثقل، كل عام وهمتك للجنة تكبر، أهديك عطر الورد وألوانه وأرسل جواب أنت عنوانه، أهنيك بمقدم العيد وأيامه، كنوز الأرض تفديكم، وعطر العود نهديكم بوسط القلب مَسكنكم، وبعيد الأضحى أهنيكم.