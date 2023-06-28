لمرضى الضغط.. نصائح مهمة بالتزامن مع كثرة تناول اللحوم فى عيد الأضحى

بالتزامن مع أول يوم عيد الأضحى المبارك، يتناول المسلمون الكثير من اللحوم ولكن يعانى مرضى الضغط من بعض المشكلات نظرًا لتناول اللحوم بكثرة، لذلك تقدم الدستور بعض النصائح حفاظا على صحتهم.

_تجنب تناول المخللات لأنها ترفع ضغط الدم بسرعة

_تجنب التوتر والغضب قدر المستطاع

_قلل كمية اللحوم قدر المستطاع

-تقليل الملح في الأطعمة

-الامتناع عن وضع الملح في الأطعمة نهائياً مع إمكانية استبداله بالليمون والتوابل

_الإكثار من تناول الخضراوات بشكل عام والثوم والبصل بشكل خاص، لأنهما يخفضان من ضغط الدم.

كما أن هناك بعض المأكولات التى يجب أن يتجنبها مرضي الضغط خلال هذه الفترة منها الكربوهيدرات

حيث المنتجات المصنوعة من الدقيق الأبيض ،مثل الخبز الأبيض ،والمعكرونة ،وعجينة البيتزا، يتم تكسيرها بسرعة إلى سكريات بسيطة في الدم ويمكن أن تؤدي الزائدة إلى زيادة الوزن وزيادة ضغط الدم. ثبت أن الالتزام بنظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يقلل ضغط الدم الانقباضي والانبساطي (ضغوط الشرايين) ، بالإضافة إلى عوامل الخطر الأخرى لأمراض القلب.

أيضًا الأطعمة المصنعة والمعبأة حيث أنه غالبًا ما تحتوي على مزيج من أسوأ المواد الضارة ،الملح والسكر (أو شراب الجلوكوز والفركتوز) والكربوهيدرات المكررة. غالبًا ما تدين الوجبات الجاهزة والأطعمة السريعة بنكهتها للكثير من السكر والملح المضافين. احترس أيضًا من السندويشات التي تم شراؤها من المتجر والحبوب وألواح الحبوب والبسكويت والبسكويت.

بالاضافة إلى الكافيين فإنه يرفع ضغط الدم، وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إذا التزمنا بأربعة أكواب من الشاي والقهوة ، يجب أن نكون بخير. في الواقع ، يميل الأشخاص الذين يشربون القهوة أو الشاي المحتوي على الكافيين إلى انخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب ، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم ، مقارنة بمن لا يشربونه!