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الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتشار أمنى موسع لتأمين احتفالات المواطنين بأول أيام عيد الأضحى

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

واصلت الأجهزة الأمنية تنفيذ خطة تأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى 2023، وذلك وفقا للخطة التي اعتمدها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، والمكونة من عدة بنود.

وتشهد محافظات مصر مرورات ميدانية بشكل منتظم لمديري الأمن والقيادات الإشرافية لملاحظة الحالة الأمنية ومتابعة يقظة القوات في التعامل مع المواقف الطارئة.

فيما تشهد الحدائق والمتنزهات العامة والسينمات والمصايف والمناطق السياحية والأثرية انتشارا مكثفا لفرق البحث وعناصر الشرطة النظامية والنسائية أيضا لضبط كافة مظاهر الإخلال بالأمن والتصدي الفروري لها.

تهدف الخطة الأمنية الموضوعة من جانب وزارة الداخلية لتوفير المناخ الملائم للمواطنين من أجل احتفالات هادئة للمواطنين بعيد الأضحى المبارك 2023 .

الأضحى 2023 احتفالات المواطنين اجهزة الامن الحدائق والمتنزهات الحدائق والمتنزهات العامة السياحية والأثرية بعيد الأضحى خطة تأمين محافظات مصر

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