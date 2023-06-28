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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أمم أفريقيا تحت 23 سنة.. المنتخب الأوليمبي يتقدم على مالي بهدف في الشوط الأول

أسامة فيصل مهاجم
أسامة فيصل مهاجم المنتخب الأوليمبي

أنهى المنتخب الوطني الأوليمبي، الشوط الأول من مباراته أمام مالي بالتقدم بهدف دون رد ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

وسجل إبراهيم عادل هدف التقدم لصالح المنتخب الأوليمبي في الدقيقة العاشرة من تسديدة صاروخية على يسار الحارس.

أحداث الشوط الأول

بداية المباراة كانت جيدة من جانب المنتخب الأوليمبي الذي ضغط بقوة لتسجيل التقدم.

وشهدت الدقيقة 4 تسديدة أرضية زاحفة من محمود صابر لاعب منتخب مصر من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

في الدقيقة السادسة، ركلة ركنية لمنتخب مالي من جهة اليمين نفذها مامادو سانجاري بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكن أبعد دفاع منتخب مصر عن مناطق الخطورة.

وجاء هدف منتخب مصر بعد هجمة مرتدة لمنتخب مصر وصلت إلى أسامة فيصل فمرر كرة إلى إبراهيم عادل المتمركز على حدود منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة قوية بالقدم اليمنى سكنت أعلى يسار المرمى.

وحاول منتخب مالي استغلال الكرات الثابتة على حدود منطقة الجزاء، وسط استبسال من حمزة علاء حارس مرمى المنتخب الأوليمبي.

واعتمد الفريق الوطني على الهجمات المرتدة في محاولة لتعزيز التقدم.

وسدد أسامة فيصل من يسار منطقة الجزاء أمسك بها الحارس لاسين ديارا.

في الدقيقة الأخيرة، ركلة حرة لمنتخب مالي في منتصف ملعب مصر جهة اليمين نفذها حامد ديوماندي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها إبراهيما سيسيه برأسية مرت بعيدة عن المرمى.

المنتخب الأوليمبي مباراة مصر ومالي أمم أفريقيا تحت 23 سنة إبراهيم عادل

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