"المصريين الأحرار" يهنئ محافظ وأهالي السويس بعيد الأضحى المبارك

قامت أمانة حزب المصريين الأحرار بالسويس بزيارة اللواء أركان حرب عبدالمجيد صقر محافظ السويس للتهنئة بعيد الاضحى المبارك.

وتقدم وفد الحزب عادل فاضل عضو الهيئة العليا وأمين الحزب بالمحافظة وضم الوفد الدكتور عادل الشرقاوى مساعد الأمين العام وأحمد البرلسى أمين التنظيم وسماح مهدى أمينة المرأة.

كما شارك الوفد كل من: “نرجس شاهين مساعد امين التدريب والتثقيف، ورامى عبدالباسط أمين الشباب ومحمود حسن رئيس لجنة ذوى الهمم”.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة، والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة.

ونقل عادل فاضل والوفد المرافق له تهنئة الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار للمحافظ وشعب السويس العظيم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وسط أجواء غمرتها البهجة والسعادة بأيام العيد المباركة.