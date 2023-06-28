ads
الأربعاء 28 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المصريين الأحرار" يهنئ محافظ وأهالي السويس بعيد الأضحى المبارك

أمانة حزب المصريين
أمانة حزب المصريين الأحرار بالسويس

قامت أمانة حزب المصريين الأحرار بالسويس بزيارة اللواء أركان حرب عبدالمجيد صقر محافظ السويس للتهنئة بعيد الاضحى المبارك.
وتقدم وفد الحزب عادل فاضل عضو الهيئة العليا وأمين الحزب بالمحافظة وضم الوفد الدكتور عادل الشرقاوى مساعد الأمين العام وأحمد البرلسى أمين التنظيم وسماح مهدى أمينة المرأة.
كما شارك الوفد كل من: “نرجس شاهين مساعد امين التدريب والتثقيف، ورامى عبدالباسط أمين الشباب ومحمود حسن رئيس لجنة ذوى الهمم”.
جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة، والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة.

ونقل عادل فاضل والوفد المرافق له تهنئة الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار للمحافظ وشعب السويس العظيم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وسط أجواء غمرتها البهجة والسعادة بأيام العيد المباركة.

المصريين الأحرار السويس الأضحي المبارك الحزب عادل الشرقاوى عبدالباسط المصريين

الأكثر قراءة

بسبب ذبائح العيد.. مصادر: استقبال 50 مصابًا بمستشفيات العريش

مناسك الحج.. ماذا يفعل حجاج بيت الله فى أيام التشريق الثلاثة؟

تحريات مكثفة لكشف لغز مقتل عجوز داخل شقته بالطالبية

«الدستور» تكشف: جمعيات وهمية تنصب على المصريين بـ«تبرعات الأضاحى فى إفريقيا»

موعد انتهاء إجازة البنوك فى مصر

مصدر أمنى يكشف حقيقة نشوب حريق بمعرض سيارات فى المنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

محمد العسيري

وكل وقفة.. بعدها عيد

أشرف عبدالشافي

أشرف عبدالشافى يكتب: رائحة الأسماء 

خالد عكاشة

تمرد قوات فاجنر.. وما يحمله من أسئلة المصير

ماجد حبته

بايدن لم يغلق جوانتانامو!

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟