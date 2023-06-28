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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الكهرباء: أقصى حمل مسائي اليوم الأربعاء 31 ألفًا و700 ميجاوات

مرفق الكهرباء
مرفق الكهرباء

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن أن أقصى حمل مسائي، اليوم الأربعاء، يبلغ نحو 31 ألفًا و700 ميجاوات، نظرًا الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد، فيما سجلت درجة الحرارة 35 درجة مئوية في نهار اليوم  الأربعاء 28 يونيو 2023.

وذكر المرصد أن الحمل الأقصى المتوقع مساء اليوم الأربعاء يبلغ نحو 31 ألفًا و700 ميجاوات، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس الثلاثاء نحو 17 ألفًا و309 ميجاوات، موضحًا أن متوسط انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ بلغ 446.94 جرام / كيلووات ساعة.

ونوه مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بأن مؤشر حالة الحمل، ظَهر اليوم الأربعاء ، باللون الأخضر وهذا يعني أن "الاستهلاك أقل من الإنتاج اليوم الأربعاء " منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس الثلاثاء باللون الأخضر طوال اليوم.

في سياق آخر، ينصح مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بخمس نصائح عامة لترشيد استهلاك الكهرباء:

إغلاق الأنوار داخل المنزل في الغرف الفارغة.

فصل التيار الكهربائي عن الأجهزة غير الأساسية عند مغادرة المنزل.

مرفق الكهرباء: أقصى حمل مسائى اليوم الأربعاء 31 ألفًا و700 ميجاوات

فصل الأجهزة عن القابس الكهربائي في حال عدم استخدامها، خاصةً شواحن الهواتف المحمولة.

استخدام الأجهزة الكهربائية المدعمة بتقنية تقليل استهلاك الطاقة.
 

الكهرباء مرفق الحمل أقصي ميجاوات

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