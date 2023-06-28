تحريات مكثفة لكشف لغز مقتل عجوز داخل شقته بالطالبية

شكلت الأجهزة الأمنية بالجيزة، فريق بحث عالي المستوى، لإجراء التحريات اللازمة لكشف لغز العثور على جثة مسن داخل مسكنه في الطالبية.

وكشفت التحريات الأولية التي أجراها فريق البحث المشكل لكشف لغز هذه الجثة، عن احتمالية وجود شبهة جنائية في الحادث، وقد تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه في الطالبية، وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم العثور على جثة مسن داخل شقته، وعقب مناظرتها تم نقلها إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.