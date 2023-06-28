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الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواعيد وقنوات عرض مسرحيات عيد الأضحى 2023

مسرحيات
مسرحيات

ترتبط أجواء الأعياد بعرض عدد من الاعمال الفنية سواء السينمائية أو المسرحية ما بين الحديث والقديم، من الملامح الأساسية خلال هذه المواسك عرض المسرحيات التي تركت علامة بتاريخ المسرح الفني، فينتظر الجمهور العروض المسرحية رغم عرضها كل عام ولكن يفضلون مشاهدتها باستمتاع خلال أجةاء العيد المبهجة.

 

ويرصد الدستور خلال التقرير التالي مواعيد وقنوات عرض مسرحيات عيد الأضحى 2023، المقرر عرضها خلال شاشة التلفزيون كنوع من الاحتفال مع محبي الاعمال المسرحية القديمة.

 

مواعيد وقنوات عرض مسرحيات عيد الأضحى 2023 بدءا من غدا ثاني أيام العيد

القناة الثانية الفضائية

أعلنت القنوات الفضائية عن خطتها بعرض الاعمال المسرحية طوال أيام العيد المبارك بدءا من اليوم اول ايام عيد الاضحى، فيما تعرض القناة الثانية الفضائية مسرحية “مطار الحب” في ثاني الأيام، وتعرض مسرحية “إلا خمسة” في خامس أيام العيد.

قناة النايل لايف

وأعلنت قناة نايل لايف عن عرضها مسرحية “تجبها كده تجلها كده هى كده”، كما تعرض مسرحية “هاللو شلبى” في ثاني يوم، وفي اليوم الثالث تعرض مسرحية “أنا وهو وهى”.

قناة النايل كوميدي

وعلى قناة نايل كوميدي تعرض مسرحية “حزمني يا” بطولة الفنانة فيفي عبده وحسن حسني ومدحت صالح وشريف منير ومحمد هنيدي،  وتعرض مسرحية “الهمجى” في ثاني الايام وتعد المسرحية إحدى روائع لينين الرملي، التي قدمتها فرقة ستوديو 80 في 1980، وتبدأ أحداثها حيث  تنعقد منافسة بين الشياطين والملائكة، حيث تقرر المجموعتين وضع آدم عبد ربه في عدد من الاختبارات واحد تلو اﻵخر للوقوف على معدنه الحقيقي وجانبي الخير والشر في داخله.

مواعيد وقنوات عرض مسرحيات عيد الأضحى 2023 أبرزها العيال كبرت

وفي ثالث ايام العيد تعرض مسرحية “شاهد ماشفش حاجة ” الذي يخوض بطولتها الفنان عادل إمام ونخبة من الفنانين.

قناة المحور

بينما أعلنت قناة المحور عن خطتها خلال العيد حيث تعرض غدا مسرحية “إنها حقا عائلة محترمة” في ثاني أيام العيد، اما في ثالث أيام العيد فتعرض مسرحية “جوليو ورومييت” في تمام الساعة الثانية ظهرا.

لمسرحي الأضحي المبارك العروض المسرحية أول أيام عيد الأضحى القناة الثانية القنوات الفضائية

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