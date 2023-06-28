كورنيش السويس خالٍ من الأطفال والكبار أول أيام عيد الأضحى.. ما السبب؟

شهد كورنيش السويس الجديد، حالة من الهدوء قبيل غروب أول أيام عيد الأضحى المبارك، على عكس حالة الزحام الذي يشهدها ذات المكان طوال أيام العام.

وخلت منطقة الكورنيش ومتنزهات بورتوفيق من الرواد سواء كانوا اطفالًا أو كبار، باستثناء عدد من الأسر التي تواجدت بمناطق متفرقة والشباب هواة ممارسة رياضة التزلق.

يقول محمد كامل، موظف بالقطاع العام، إن محافظة السويس تفقد ما يقرب من 50% من سكانها خلال إجازة عيد الأضحى من كل عام.

وعلل كامل ذلك في حرص اغلب المقيمين في السويس على السفر لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك وسط عائلاتهم بمساقط رؤوسهم بمحافظات الصعيد والدلتا.

“بلد الغريب كدة" بهذه العبارة علق محمود حامد، صاحب عمل حر، على حالة الهدوء والخلو التي تشهدها المدينة الباسلة خلال أيام الإجازات خاصة إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح حامد أن عدد كبير من المقيمين في محافظه السويس من غير سكانها الأصليين، فهم يقيمون فيها ارتباطاً بوظائفهم وأعمالهم بشركات ومصانع السويس.

وتقول داليا محمد، طالبة بجامعة السويس، إن عدد كبير من المقيمين في السويس يسافرون قبل عيد الأضحى لقضاء الإجازة وذبح الأضاحي وسط أسرهم وعائلاتهم في المحافظات المختلفة.

بينما يرى محمد غنيم، بالمعاش، أن ارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار أدى لتناقص أعداد المواطنين في الحدائق والمتنزهات.

وكان الآلاف من أبناء محافظة السويس قد أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك بالمساجد والساحات التي خصصتها مديرية الأوقاف لأداء الصلاة.

وخرج المصلون للاستماع بساعات الصباح الأولى عقب أداء الصلاة خاصة بمناطق بورتوفيق والكورنيش الجديد والقديم وممشى أهل السويس وممشى النخيل.

واستعد شاطئ السويس العام لاستقبال المصطافين من المحافظات الأخرى الذين فضلوا قضاء إجازة عيد الأضحى مستمتعين بمياه خليج السويس الهادئة.