ads
الأربعاء 28 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سباق على تحميل الركاب.. وفاة شاب إثر تصادم مركبتي "توك توك" بالغربية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

لقي شاب مصرعه، وأصيب آخر إثر حادث تصادم وقع بين مركبتي “توك توك، علي طريق ”زفتي - بركة السبع"، بمركز زفتي في الغربية  بمحافظة الغربية، وذلك بسبب السرعة الجنونية والمنافسة علي الوصول للركاب داخل الموقف المجاور للمنطقة.

وتلقت أجهزة الأمن الغربية، بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين مركبتي “توك توك”، تسابق سائقيهما للوصول إلى السيارات القادمة من خارج المدينة، لتحميل الركاب، إلا ان السباق انتهى بتصادم المركبتين ووفاة سائق المركبة الأولى وإصابة الآخر.

وتلقي اللواء محمد عمار مدير امن الغربية، إخطارًا من قسم شرطة زفتي، بتصادم مركبتي “توك توك”، ووفاة شخص وإصابة آخر وتم نقلهما إلى المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

357024369_265819479364575_6658633220446205653_n
356846763_1018894212820589_127311827288017192_n
355162902_282771140992844_8754313074623829598_n
353854848_284464610649514_735982572483206044_n
تصادم بين مركبتي توك توك في زفتي بنتج عنه وفاة شاب وإصابة آخر إحدى السيارات اجهزة الامن التابعة لمركز زفتى اللواء محمد عمار مدير السرعة الجنونية بمحافظة الغربية توك توك بوقوع حادث سيارة ميكروباص

الأكثر قراءة

10 ضحايا و4 مصابين.. النيابة تُصرح بدفن منكوبى عقار الإسكندرية المنهار

موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام بطاقة الخدمات المتكاملة

بين 4 لاعبين.. هداف المغرب على قائمة مفاوضات الأهلى فى الميركاتو الصيفى

إلكترونيًا.. الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2023

طريقة عمل الرقاق الطري باللحمة المفرومة في عيد الأضحى المبارك

طريقة عمل اللحمة بالبصل في عيد الأضحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

محمد العسيري

وكل وقفة.. بعدها عيد

أشرف عبدالشافي

أشرف عبدالشافى يكتب: رائحة الأسماء 

خالد عكاشة

تمرد قوات فاجنر.. وما يحمله من أسئلة المصير

ماجد حبته

بايدن لم يغلق جوانتانامو!

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟