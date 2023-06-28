سباق على تحميل الركاب.. وفاة شاب إثر تصادم مركبتي "توك توك" بالغربية

لقي شاب مصرعه، وأصيب آخر إثر حادث تصادم وقع بين مركبتي “توك توك، علي طريق ”زفتي - بركة السبع"، بمركز زفتي في الغربية بمحافظة الغربية، وذلك بسبب السرعة الجنونية والمنافسة علي الوصول للركاب داخل الموقف المجاور للمنطقة.

وتلقت أجهزة الأمن الغربية، بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين مركبتي “توك توك”، تسابق سائقيهما للوصول إلى السيارات القادمة من خارج المدينة، لتحميل الركاب، إلا ان السباق انتهى بتصادم المركبتين ووفاة سائق المركبة الأولى وإصابة الآخر.

وتلقي اللواء محمد عمار مدير امن الغربية، إخطارًا من قسم شرطة زفتي، بتصادم مركبتي “توك توك”، ووفاة شخص وإصابة آخر وتم نقلهما إلى المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.