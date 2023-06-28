ضبط راكبين بحوزتهما عقاقير مخدرة وماريجوانا.. وراكبة حاولت تهريب 100 كبسولة معدة

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكبة مصرية تهريب كمية كبيرة من كبسولات المعدة، كما تم ضبط مصري بحوزته كبسولات أقراص لعقار الترامادول المخدر وراكب أجنبي من أصل مصري بحوزته مخدر الماريجوانا وسجائر بها نفس المخدر.



الحالة الأولى كانت بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط القطرية القادمة من الدوحة حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته ٣ عبوات بداخلهم أقراص وكبسولات لعقار الترامادول المخدر بإجمالي ١٠٨٩ قرص؛ تم الضبط بواسطة كل من أحمد جمال رشدي مأمور الجمرك وعمرو غزال مأمور الجمرك المعين علي جهاز الفحص بالأشعة تحت إشراف محمود سعيد جوهر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢.



والحالة الثانية كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة نفس الخطوط القطرية حيث تم ضبط راكب أجنبي من اصل مصري بحوزته ١١ جرام من نبات الماريجوانا المخدر و١٤ سيجارة ملفوفة بنفس المخدر ومطحنة تستخدم في تعاطي المخدرات، تم الضبط بواسطة كل من أحمد حمدي عبد العال مأمور اللجنة الجمركية وأحمد فؤاد مأمور التفتيش اليدوي وكل من يوسف منشاوي مأمور الجمرك وأحمد الشريف رئيس القسم من ادارة الفحص بالأشعة تحت إشراف جمال السيد مدير الحركة المشرف على الصالة بمبني الركاب رقم ٢.



والحالة الثالثة كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران الجزيرة القادمة من الكويت حيث استوقف محمد مصطفى إبراهيم مأمور اللجنة الجمركية إحدى الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة والذي أنكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من هيثم صلاح مأمور الجمرك وسامح سيد رئيس القسم واللذين تلاحظ لهما وجود عبوات قد تكون دوائية داخل حقائب الراكبة، قام أحمد فتحي عبدالمجيد مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف هند محمد العشري مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا مما أسفر عن ضبط كمية من كبسولات المعدة قام احمد عبد الهادي مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونه من هند العشري ومحمد مصطفى وشيماء أحمد مآمير الجمرك لجرد وعد وتحريز المضبوطات والتي بلغ عددها ١٠٠ عبوة كبسولات معدة.



أمر أحمد عمر عبد القادر، مدير الإدارة الثالثة بالانابة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الأول، وأمر محمود عبد النبي عباس، مدير الإدارة الأولى بالانابة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٧٦ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني. كما أمر أحمد عبد الهادي، مدير الإدارة الرابعة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٧٧ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكبة.

وذلك بعد العرض على كل من أحمد سعد عبد المطلب، مدير عام جمارك الركاب مبنى رقم ٢، والدكتور ماجد موسي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي. وتمت إحالة الراكبين الأول والثاني للنيابة المختصة.

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