وكيل صحة مطروح يتابع الحالة الصحية لمصابى حادث تصادم سيارتين

تابع الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الأربعاء، بمستشفى الضبعة المركزي الحالة الصحية لحادث تصادم سيارتي بطريق الإسكندرية مطروح ميدانيا بحضور الدكتور محمد عبدالظاهر، مدير المستشفى.

وأوضح وكيل صحة مطروح أنه تم الإبلاغ عن حادث تصادم سيارتين على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي أمام بوابة 4 لمحطة الطاقة النووية، حيث تم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ورفع حالة الطوارئ بالمستشفى ونقل المصابين وعددهم 4 مصابين إلى مستشفى الضبعة المركزي لتلقي الخدمات العلاجية المناسبة طبق وتصنيف الحالات الطبية.

وأضاف أنه تابع عن كثب وعلى رأس الحدث تقديم الخدمات الطبية العاجلة للمصابين ميدانيا بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الضبعة وتم حجز عدد حالتين بالعناية المركزة.

وتأكد "سالم" من توافر فصائل الدم ومشتقاته ببنك الدم الخاص بالمستشفى وجاهزية الأقسام الحرجة (العناية المركزة) لاستقبال الحالات وجاهزية قسم العمليات في حالة الحاجة إلى التدخلات الجراحية العاجلة للمصابين.

وأشار إلى أنه جار حاليًا تقديم كافة أوجه الدعم الطبي والنفسي للمصابين وأسرهم ونسأل الله أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ الله مصر شعبًا وجيشًا وقيادة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لمصابي الحادث والتواجد الميداني والمتابعة المستمرة لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين ولتذليل أي عقبات قد تستجد.

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