الفنانة مروة الأزلى تعلن وفاة والدتها بعد صراع مع "السرطان"

أعربت الفنانة مروة الأزلي عن حزنها الشديد لوفاة والدتها التي وافتها المنية منذ قليل، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، ولم يحدد حتى الآن موعد ومكان الجنازة والعزاء.

وشاركت “الأزلي” منشورا لها عبر فيس بوك وعلقت قائلة: “توفت إلى رحمة الله تعالى والدتى سامية محمد على.. ناظرة مدرسة لوران الثانوية بنات سابقاً بالإسكندرية بعد صراع شديد لسنتين ونصف مع مرض السرطان، ونحسبها عند الله من شهداء المبطونين”.

في سياق آخر، كانت شاركت الفنانة مروة الأزلى فى شهر رمضان الماضى بمسلسل "جميلة" والذي دارت أحداثه فى إطار تشويقى واجتماعى، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث و مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هانى عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.