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الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يزور دار تحسين الصحة ويقدم التهنئة للأطفال الأيتام بمناسبة عيد الأضحى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

زار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، دار تحسين الصحة لرعاية الأيتام بحي المناخ، وذلك لتقديم التهنئة للأطفال النزلاء بالدار بمناسبة عيد الأضحى المبارك ورافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ.

وقدم "محافظ بورسعيد" التهنئة لجميع الأطفال داخل الجمعية، معربا عن سعادته لمشاركة الأطفال أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث حرص المحافظ على توزيع عدد من الهدايا المتنوعة على الأطفال النزلاء بالدار، وسط أجواء من الاحتفال والسعادة بين الأطفال.

وأشاد "المحافظ" بظهور مكان إقامة الأطفال في أبهى صورة له طوال الوقت وتلبية كافة مطالبهم وتوفير كافة سبل الراحة لنزلاء الدار وكذلك تشجيع جميع الأطفال علي ممارسة الرياضة والألعاب المختلفة، لافتا إلى تقديم كافة الدعم للدار لتحقيق أفضل مستوى من الرعاية للأطفال النزلاء.

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الهدايا الهدايا المتنوعة الأضحي المبارك الرعاية اللواء عادل الغضبان

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