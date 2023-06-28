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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بركوب الخيل والدرجات البخارية.. شباب الغربية يحتفلون بعيد الأضحى

عيد الأضحي
عيد الأضحي

احتفل المواطنون بمحافظة الغربية بعيد الأضحى المبارك بالخروج إلى الكورنيش والأماكن العامة، وواصل الأطفال والشباب فرحتهم وابتهاجهم بالتسابق على ركوب الخيول والمراجيح، علاوة على تنظيم مسابقات رياضية احتفالا بهذه المناسبة، ‏وتشهد مراكز ومدن المحافظة إقامة الأفراح وحفلات الزفاف.

واستثمر الجميع العيد في الخروج للتنزه في كافة مدن المحافظة الثمانية، قاصدين المتنزهات وكورنيش النيل والأماكن الترفيهية، وحظيت أماكن ركوب الخيل والدرجات البخارية بالنصيب الأكبر من الاطفال الراغبين في الاستمتاع بها وإلتقاط الصور التذكارية بها خلال العيد.

وأدى الآلاف من أهالي محافظة الغربية، صلاة عيد الأضحى المبارك صباح اليوم، وأعلن الشيخ خالد خضر، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، تجهيز وإعداد 372 ساحة رئيسية وفرعية لأداء صلاة عيد الأضحى بمدن ومراكز المحافظة، تتضمن ثلاث ساحات رئيسية الأولى بمنطقة استاد طنطا بمدينة طنطا والثانية بساحة مساكن كفر حجازي بمركز المحلة الكبرى، والثالثة بشارع البحر الرئيسي بمدينة زفتي، وكل واحدة منهم تستوعب نحو 10 آلاف مصلى، بالإضافة إلى 370 ساحة فرعية بمراكز الشباب بباقي مراكز ومدن المحافظة، ويتم حاليًا عمل الاستعدادات لفرشها وتجهيزها وتوفير مكبرات الصوت والخطباء الأساسيين والاحتياطيين بواقع إمامين لكل ساحة من ساحات الصلاة على أن يكون أحدهم احتياطيًا، وأن هذا إلى جانب المساجد الكبرى فقط بالمراكز والمدن.

وقال الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، إن غرفة عمليات المحافظة وغرف العمليات الفرعية في مجلس المدن ومديريات الخدمات لم تتلق أى إخطارات أو شكاوى خلال فترة العيد.

وأشار نائب المحافظ إلى استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام العيد، والتركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحي والمرور والمطافئ والأمن، وأن هناك مديرا مسئولا في كل قطاع، مع تنظيم الإجازات بالنسبة لباقي العاملين وفقا لجدول نوبتجيات.

واحتشد الآلاف من أبناء محافظة الغربية من الكبار والصغار من الرجال والسيدات، بمصليات عيد الأضحي المبارك استعدادًا لصلاة العيد والاستمتاع بمقابلة الأهل والأصحاب، في مظهر يعد أهم مظاهر العيد وهي الصلاة عند افتتاح اليوم.

وظهر الزحام في الطرق المؤدية من وإلى مصليات العيد، وانتشرت قوات الأمن والمرور وسيارات الإسعاف في مختلف الساحات والطرق المؤدية لها لتأمين سلامة وصحة كافة المشاركين، وتسيير السيارات والمركبات والأفراد دون حدوث ما يعكر صفو الاحتفالات بالعيد.

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