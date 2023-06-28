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الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

17 مليون جنيه إسترلينى.. تفاصيل انتقال "ميندى" حارس تشيلسى إلى أهلى جدة

إدوارد ميندي
إدوارد ميندي

كشفت تقارير إعلامية التفاصيل المالية الخاصة بانتقال السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي إلى نادي أهلي جدة السعودي، ومن المقرر إعلانها خلال الساعات القليلة المقبلة.

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، أن تشيلسي سيحصل على نحو 16 أو 17 مليون جنيه إسترليني نظير انتقال ميندي إلى الأهلي السعودي.

وأضاف رومانو، أن ميندي سيحصل على راتب سنوي قدره 12 مليون دولار، إلى جانب 3 ملايين دولار "كإضافات"، مشيرًا إلى أن الحارس السنغالي سيوقع عقدًا مع النادي السعودي حتي يونيو عام 2026.

وأكد رومانو، أن ميندي قد أجرى كشفًا طبيًا "سريًا" في العاصمة البريطانية لندن، يوم الإثنين الماضي، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيكون قريبًا.

وكان الحارس الدولي السنغالي إدوارد ميندي، قد وصل إلى مدينة جدة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، تمهيدًا للانضمام إلى صفوف فريق الأهلي السعودي، بداية من الموسم الجديد.

وعقب الوصول، توجه ميندي، إلى مقر النادي، رفقة عدد من مسئولي الأهلي السعودي، من أجل توقيع العقود وإضفاء الطابع الرسمي على الصفقة.

وشارك الحارس السنغالي، البالغ من العمر 31 عامًا، مع تشيلسي في 12 مباراة في الموسم الماضي "في كل المسابقات"، وحافظ على نظافة شباكه في 17 مباراة.

إدوارد ميندي تشيلسى الإنجليزى أهلي جدة السعودي فابريزيو رومانو الاهلي السعودي

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