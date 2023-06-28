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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 4 متهمين بتهمة سرقة أجنبي في التجمع الخامس

ضبط
ضبط

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، من ضبط 4 متهمين بسرقة مواطن يحمل جنسية إحدى الدول في منطقة التجمع الخامس.

وتبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من أحد الأشخاص “يحمل نسية إحدى الدول” وسيدة تعمل مُترجمة.

وقررت الأخيرة بأنه حال إستقلال الأول سيارته أمام العقار سكنه بدائرة القسم إستوقفه 3 أشخاص يستقلون سيارة ملاكى ، وقاموا بتفتيش السيارة خاصته وسرقة مبلغ مالى من داخلها، ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة والتوصل إلى مرتكبيها، وتبين أنهم 4 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال إستقلالهم السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "مستأجرة" وبحوزة أحدهم طبنجة صوت، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وأقر أحدهم بأنه نظراً لطبيعة عمله كسائق بالفيلا الملاصقة للمجنى عليه وعلمه بثراء الأخير، واحتفاظه بمبالغ مالية داخل السيارة ملكه، اختمر فى ذهنه فكرة الاستيلاء عليها.

وفى سبيل ذلك قام بالإستعانة بباقى المتهمين لسرقة المجنى عليه، وفى سبيل ذلك قام أحدهم بإحضار السيارة قيادته ونزع اللوحات المعدنية الخاصة بها وتثبيت لوحات معدنية أخرى للحيلولة دون ضبطهم، وتوجهوا للمنطقة سكن المجنى عليه وإنتظروا حتى استقل السيارة خاصته .

وقاموا باستيقافه بأسلوب "إنتحال الصفة" وتفتيشه والاستيلاء منه على المبلغ المالى المشار إليه، ولاذوا بالفرار، كما تم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين واتهمهم بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

وزارة الداخلية مواطن التجمع الخامس قسم شرطة التجمع الخامس سرقة

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