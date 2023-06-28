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الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انتظام حركة القطارات في أول أيام عيد الأضحى المبارك

حركة القطارات
حركة القطارات

أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر انتظام جداول تشغيل رحلات قطارات السكك الحديدية البالغة 868 رحلة يوميا وانتظام مواعيد قيامها، بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، مع المتابعة الدورية والمستمرة لحركة القطارات على جميع الخطوط من رئيس وقيادات الهيئة على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات ومن خلال تواجد قيادات الهيئة بالمحطات المختلفة، لاتخاذ كل السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلي والبحري بالإضافة إلى استمرار تلقي استفسارات الجماهير على الخط الساخن 15047 وعلى رقم خدمة العملاء 01274422925 وعبر مكاتب خدمة العملاء المنتشرة في المحطات.

جدير بالذكر أن الهيئة كانت قد أعلنت عن تشغيل 176 قطارا إضافيا بإجمالي 115904 مقاعد، علاوة علي القطارات الحالية خلال الفترة من 22-6-2023 إلى 8-7-2023 خلال فترة عيد الأضحى المبارك تيسيرا على جمهور الركاب وراحتهم، كما قامت الهيئة بزيادة شبابيك التذاكر، وتشديد الرقابة عليها، داخل صالات الحجز. بالإضافة إلى استمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أي قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة له، وكذلك المحافظة على نظافة جميع القطارات ودورات المياه وتطهيرها على الخطوط.

وكانت الهيئة القومية للسكك الحديدية قد رفعت درجة الاستعداد والجاهزية لاستقبال عيد الأضحى المبارك واتخاذ كل السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان لاستيعاب الأعداد المتزايدة لجمهور الركاب وتواجد قيادات الهيئة بغرفة العمليات للإشراف ومتابعة تشغيل حركة القطارات على جميع الخطوط، بالإضافة إلى زيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر.

وتبذل الهيئة جهودًا لتفعيل آليات الرقابة داخل صالات الحجز من خلال التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات وأفراد الأمن الإداري لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء خلال عطلة العيد واستمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أي قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة للقطارات والتأكيد على نظافة جميع القطارات ودورات المياه وتطهيرها قبل خروجها إلى السفرية، وذلك نفاذًا لتوجيهات كامل الوزير وزير النقل.

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