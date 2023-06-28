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الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مظاهر الفرحة تعلو مسجد الشبراوي في صلاة العيد

جانب من صلاة العيد
جانب من صلاة العيد

شهد مسجد الطريقة الشبراوية الخلوتية بشارع صلاح سالم توافد أعداد كبيرة من المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك لتتعالى أصوات التكبير والتهليل وحمد المولى عز وجل.

وحرص المئات من المصلين على التوافد إلى المسجد قبل الصلاة مصطحبين ذويهم من السيدات والأطفال ليتشاركوا جميعاً هذه الفرحة التي عمت أرجاء المسجد.

وما إن فرغ المصلين من أداء صلاة عيد الأضحى شرعوا في تبادل التهاني وما أن صعد المنبر الشيخ أحمد الطنطاوي بدأ المصلين في الإنصات لخطبة عيد الأضحى والتي تناولت الحديث عن العيد وأهمية أن تسود روح المحبة بين المسلمين.

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مسجد الطريقة الشبراوية الشبراوية الخلوتية صلاح سالم التكبير والتهليل المئات من المصليين

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