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الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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انطلاق مشروع لجمع مقتنيات كرة القدم في العالم (فيديو)

انطلاق مشروع لجمع
انطلاق مشروع لجمع مقتنيات كرة القدم في العالم

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية انطلاق مشروع لجمع مقتنيات كرة القدم في العالم، والذي يأتي بهدف الحفاظ علي تراث الساحرة المستديرة.

وانطلقت من العاصمة الاسبانية مشروع “ليجانيس” الذي يعد أكبر مشروع لجمع مقتنيات كرة القدم في العالم، ويستهدف المشروع جمع مقتنيات اللعبة الشعبية الأولى في العالم من خلال مجموعة تضم أكثر من 5000 قطعة، 600 منها معروض في متحف بوسط العاصمة الإسبانية.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أعلن انضمامه فعليا إلى المشروع للحفاظ علي التراب الثقافي لكرة القدم، وسيسمح المشروع في التواصل ماضي اللعبة وفهم مختلف العصور والمنافسات، وفهم ان حقيقة كرة القدم في جوهرها من اشكال الفن.

المتحف يوجد في مبني مكون من 7 طوابق تبلغ مساحته 4200 متر مربع، حيث يقع في ساحة بويرتا دي سول الشهيرة بالعاصمة الاسبانية، وسيتمكن الزائر من الاستمتاع بهذا المتحف وسط تجارب غامرة وتقنيات من احدث جيل لاستعراض تاريخ كرة القدم العالمية.

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