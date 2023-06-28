"جاب الله": الحكومة دعمت الفئات الأولى بالرعاية بكل ما تستطيع

أكد الدكتور وليد جاب الله، خبير الاقتصاد، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024، عمل على رفع مخصصات الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن موازنة الدعم والحماية الاجتماعية قد تم رفعها من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت حوالي 48.8٪، وذلك لتخفيف الضغط عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية.

وأضاف "جاب الله" في تصريح خاص لـ "الدستور"، أن هذا الدعم تم توزيعه على العديد من القطاعات، بما في ذلك دعم السلع التموينية والمعاشات بأنواعها، بالإضافة إلى دعم المنتجات البترولية والعلاج على نفقة الدولة، وغيرها من أوجه الحماية الاجتماعية، بصورة تعبر عن اهتمام الدولة بالقطاعات الأولى بالرعاية.

وتابع خبير الاقتصاد، أن الحكومة المصرية قامت بكل ما تستطيع فعله بشأن دعم ورعاية الفئات الأولى بالرعاية والاهتمام، مؤكدًا أن هذا الدعم ربما يكون له طموحات أكبر من ذلك لأن هذه المخصصات جيدة في حدود الإمكانيات الحالية للدولة.

وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة تحملت خلال تلك الفترة الماضية أعباء تمويل تلك الحزم من خلال توفير نحو 142 مليار جنيه لصناديق المعاشات حتى الآن كجزء من التسوية المخصصة للصناديق لهذا العام بقيمة 190.6 مليار جنيه، وبذلك سيبلغ ما قامت الخزانة العامة بتوفيره لصناديق المعاشات خلال فترة 45 شهرًا منذ توقيع اتفاق فض التشابكات بمبلغ 653.5 مليار جنيه، وسوف تبلغ أكثر من 701 مليار جنيه في 30 يونيو 2023.

وذكر أنه يجب إقرار بعض الحوافز والمزايا المالية الإضافية للأطباء والمعلمين، وزيادة أعداد المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وزيادة أعداد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة، وزيادة قيمة المعاش بمقدار 25٪ بالإضافة إلى ذلك، يجب تحمل أعباء مبادرات تمويل الإسكان الاجتماعي للأشخاص ذوي الدخل المحدود.