مصرع شخص سقط عليه لوح رخام في الفيوم

لقي شخص مجهول الهوية مصرعه، بمحافظة الفيوم، إثر سقوط لوح رخام عليه أثناء انتظاره بجانب تروسيكل محمل بالرخام، في إحدى المناطق داخل مدينة الفيوم، حيث كان يقف إلى جوار الدراجة النارية وسقط الرخام فجأة فسقط غارقًا في دمائه، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

وتجمهر عشرات الأهالي حول الجثمان، فيما أبلغوا الشرطة واستغاثوا بالإسعاف لنقلها إلى المشرحة وإتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من مرفق الإسعاف، بتلقيهم استغاثة لنقل شخص مصاب إلى المستشفى، وفور وصولهم تبينّ مصرع شخص إثر سقوط لوح رخام عليه.

وانتقل ضباط قسم شرطة أول الفيوم، إلى مكان البلاغ على الفور، وتبينّ مصرع شخص مجهول الهوية، إثر سقوط لوح رخام ضخم فوقه حيث كان يستند على تروسيكل محمل بالرخام على دائري الفيوم، أمام مدخل المدينة الصناعية، فسقط لوح ضخم وأرداه متوفيًا في الحال.

ونُقلت الجثة بواسطة إحدى سيارات الإسعاف إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق، التي أمرت بسرعة تحديد هوية صاحب الجثة، وتسليمها لذويها لتشييعه إلى مثواه الأخير فور الانتهاء من الإجراءات القانونية واستخراج تصاريح الدفن.

جرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.