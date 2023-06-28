ads
الأربعاء 28 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخص سقط عليه لوح رخام في الفيوم

جثة
جثة

لقي شخص مجهول الهوية مصرعه، بمحافظة الفيوم، إثر سقوط لوح رخام عليه أثناء انتظاره بجانب تروسيكل محمل بالرخام، في إحدى المناطق داخل مدينة الفيوم، حيث كان يقف إلى جوار الدراجة النارية وسقط الرخام فجأة فسقط غارقًا في دمائه، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

وتجمهر عشرات الأهالي حول الجثمان، فيما أبلغوا الشرطة واستغاثوا بالإسعاف لنقلها إلى المشرحة وإتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من مرفق الإسعاف، بتلقيهم استغاثة لنقل شخص مصاب إلى المستشفى، وفور وصولهم تبينّ مصرع شخص إثر سقوط لوح رخام عليه.

وانتقل ضباط قسم شرطة أول الفيوم، إلى مكان البلاغ على الفور، وتبينّ مصرع شخص مجهول الهوية، إثر سقوط لوح رخام ضخم فوقه حيث كان يستند على تروسيكل محمل بالرخام على دائري الفيوم، أمام مدخل المدينة الصناعية، فسقط لوح ضخم وأرداه متوفيًا في الحال.

ونُقلت الجثة  بواسطة إحدى سيارات الإسعاف إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق، التي أمرت بسرعة تحديد هوية صاحب الجثة، وتسليمها لذويها لتشييعه إلى مثواه الأخير فور الانتهاء من الإجراءات القانونية واستخراج تصاريح الدفن.

جرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

مصرع شخص سقط لوح رخام الفيوم

الأكثر قراءة

وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك يذبح أضحية العيد لتوزيعها على المسلمين (صور)

منصة استكشاف ونظم حوكمة.. خطة متكاملة للتحول الرقمي بقطاع البترول

ابتهاجًا بالعيد.. فتيات الشرقية يتطوعن لرسم الأطفال والفتيات فى الشوارع

محافظ الغربية يؤدى صلاة عيد الأضحى بالسيد البدوى بصحبة القيادات

حجاج "ضيوف خادم الحرمين" يرمون جمرة العقبة.. والملك سلمان يتكفل بهديهم

مليون و100 ألف مصلى بالهيئات الشبابية والرياضية في الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

محاسن السنوسي

في ذكري ثورة 30 يونيو.."خالد وحنان" ورابطة ضحايا حكم الإخوان "1"

مؤمن المحمدي

الذكاء الاصطناعي

إبراهيم داود

رواية الفاشل

وائل لطفي

عودة وائل غنيم !

ماجد حبته

العيد فى محمية طبيعية!

منى رجب

أهلًا يونيو.. شهر الأعياد والدروس والعبر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟