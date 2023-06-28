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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهالى القليوبية يتوافدون على كورنيش النيل للاحتفال بعيد الأضحى

أهالى القليوبية يتوافدون
أهالى القليوبية يتوافدون على كورنيش النيل للاحتفال بالعيد

شهد كورنيش النيل بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، زحاما شديدا من الأهالي والأسر عقب الانتهاء من أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، حيث حرص الجميع على التقاط الصور التذكارية والاحتفال بتوزيع البلالين والورود.

وأدى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، صلاة عيد الأضحى المُبارك وسط جمع كبير من مواطني القليوبية وزائريها.

وفى سياق متصل، أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية على كورنيش النيل بمدينة بنها لتقديم التهنئة لأبناء المحافظة، وقام بتوزيع الورود على الأطفال والمصلين تعبيرا عن فرحة العيد في جو يسوده المحبة والألفة وقد أعرب المواطنين عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم وحرصه على التقاط الصور التذكارية للتهنئة بالعيد.

وكثفت مديرية أمن القليوبية من تواجد رجال الشرطة بمحيط المساجد والساحات والشوارع المؤدية لها، كما تواجدت عدد من الدوريات والكمائن الثابتة والمتحركة، في ظل انتشار رجال المرور بكافة الأحياء لتنظيم حركة السيارات ومنع التكدس المروري.

وحرص المحافظ على زيارة مستشفى بنها الجامعى حيث تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والرعاية لتفقد حالة المرضى والاطمئنان على صحتهم وتوزيع الهدايا والورود لمشاركتهم احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وانتقل المحافظ بعد ذلك لتفقد مستشفى التأمين الصحي ببنها حيث تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والرعاية، لتفقد حالة المرضى والاطمئنان على صحتهم وتوزيع الهدايا والورود.

وأدى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد ناصر بمدينة بنها، بحضور الأستاذ الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، واللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، والدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام للمحافظة، واللواء أ.ح طارق عبد المعطي المستشار العسكري للمحافظة، ومحمد مرعي رئيس مركز ومدينة بنها، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، والشيخ عبد الموجود الدسوقي مدير المنطقة الأزهرية بالقليوبية والدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية

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