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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يوزع بونات مواد غذائية بالمجان ولحوم على عمال النظافة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

قام اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتوزيع بونات مواد غذائية ولحوم بالمجان على عمال النظافة أمام ديوان عام المحافظة، وذلك عقب أداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الرؤوف الرحيم. 

يأتي هذا في إطار مشاركة جموع وأهالي شعب المنوفية احتفالهم بالعيد وإدخال البهجة إلى قلوبهم ، رافقه اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة ، الأستاذة هناء عقلية رئيس حي غرب شبين الكوم.

وقدم محافظ المنوفية التهنئة لجميع عمال النظافة بمناسبة عيد الأضحي المبارك ، معرباً عن تقديره لتفانيهم في أداء عملهم بكل إخلاص في كافة الأوقات والمناسبات ، مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لهم ، مشيداً بدورهم البارز في النهوض بقطاع تحسين البيئة وإظهار الرونق الحضاري والجمالي والذى يعد ملموساً على أرض الواقع بكافة الشوارع والطرق بنطاق المحافظة.

هذا وقد كلف محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني بكافة الشوارع طوال أيام العيد والمتابعة الدورية لمستوى النظافة بجميع مراكز وقرى المحافظة، والتعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة، مؤكدا استمرار تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية على مدار الساعة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها تيسيرا على المواطنين وبما لا يعكر صفو الاحتفالات. 

الأضحي المبارك الاحتفالات التعامل الفوري التواجد الميداني العمليات المركزية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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