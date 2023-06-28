ads
الأربعاء 28 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ دمياط يوزع الهدايا على الأهالي في الميادين العامة

نائب محافظ دمياط
نائب محافظ دمياط

شارك الدكتور إسلام ابراهيم نائب محافظ دمياط المواطنين فرحتهم واحتفالهم بعيد الأضحى المبارك، حيث قام نائب المحافظ بتوزيع الهدايا على المواطنين والأطفال بميدان الساعة وكورنيش النيل وسط فرحة عارمة من الأطفال والمواطنين.

وهنأ  نائب المحافظ المواطنين بعيد الأضحى المبارك وتبادل مع المواطنين التهانى بالعيد.

وأدى الدكتور اسلام ابراهيم نائب محافظ دمياط صلاة عيد الأضحى المبارك بميدان الساعة بمدينة دمياط بحضور اللواء محمد همام السكرتير العام للمحافظة اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد للمحافظة و العميد هيثم عبدة المستشار العسكري للمحافظة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة دمياط.

والقى خطبة العيد  الشيخ محمد سلامة مدير عام مديرية الأوقاف بدمياط.

FB_IMG_1687929171059
FB_IMG_1687929171059
FB_IMG_1687929167767
FB_IMG_1687929167767
FB_IMG_1687929165504
FB_IMG_1687929165504
FB_IMG_1687929162958
FB_IMG_1687929162958
محافظ دمياط نائب محافظ دمياط دمياط عيد اضحى الساعه

الأكثر قراءة

آلام المخاض تطرأ على سيدة فى صلاة العيد بمسجد الإمام الحسين

الفوفوزيلا تخطف الأضواء بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين

محافظ الإسكندرية يشارك المواطنين الاحتفال بعيد الأضحى المبارك بمسجد أبوالعباس

أفضل أدعية الصباح فى أول أيام عيد الأضحى 28-6-2023

سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الأربعاء 28-6-2023

الآلاف من أهالى قنا يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك فى الساحات والمساجد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

محاسن السنوسي

في ذكري ثورة 30 يونيو.."خالد وحنان" ورابطة ضحايا حكم الإخوان "1"

مؤمن المحمدي

الذكاء الاصطناعي

إبراهيم داود

رواية الفاشل

وائل لطفي

عودة وائل غنيم !

ماجد حبته

العيد فى محمية طبيعية!

منى رجب

أهلًا يونيو.. شهر الأعياد والدروس والعبر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟