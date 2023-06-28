نائب محافظ دمياط يوزع الهدايا على الأهالي في الميادين العامة

شارك الدكتور إسلام ابراهيم نائب محافظ دمياط المواطنين فرحتهم واحتفالهم بعيد الأضحى المبارك، حيث قام نائب المحافظ بتوزيع الهدايا على المواطنين والأطفال بميدان الساعة وكورنيش النيل وسط فرحة عارمة من الأطفال والمواطنين.

وهنأ نائب المحافظ المواطنين بعيد الأضحى المبارك وتبادل مع المواطنين التهانى بالعيد.

وأدى الدكتور اسلام ابراهيم نائب محافظ دمياط صلاة عيد الأضحى المبارك بميدان الساعة بمدينة دمياط بحضور اللواء محمد همام السكرتير العام للمحافظة اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد للمحافظة و العميد هيثم عبدة المستشار العسكري للمحافظة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة دمياط.

والقى خطبة العيد الشيخ محمد سلامة مدير عام مديرية الأوقاف بدمياط.

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