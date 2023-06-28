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الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توزيع الورود والحلوى وهدايا الرئيس على أهالي كفر الشيخ

توزيع الورود
توزيع الورود

شهدت محافظة كفر الشيخ، توزيع الورود والحلوى والكروت هدية الرئيس السيسي لأهالي المحافظة، كما تم توزيع كروت على المعيدين، كتب عليها "تهنئة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهوربة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بخير".

وانتشر شباب وفتيات من أهالي المحافظة، يوزعون الحلوى والكروت والورود على المارة أمام ديوان عام محافظة كفر الشيخ، وأمام حديقة صنعاء، وبعدد من الشوارع، مقدمين التهنئة للمعيدين من كبار وشباب وأطفال وفتيات وسيدات، مقدمين لهم الحلوى والورود وكروت تهنئة الرئيس عبدالفتاخ السيسي، لأهالي محافظة كفر الشيخ، وسط حالة من الفرحة والسعادة.

وعبر أهالي المحافظة عن سعادتهم بهدية الرئيس لهم، متمنين له دوام الصحة والعافية، وتظل راية مصر مرفوعة، تحت قيادته، ومزيدا من الرقي والتقدم لمصرنا، ومزيدا من المشروعات القومية العملاقة, وأن ينعم على مصر بالأمن والأمان.

وقدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، التهنئة  للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولقيادات الدولة، والشعب المصري عامة وأهالي محافظة كفر الشيخ خاصة وأعضاء الجهاز التنفيذي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن جميع دوائر المحافظة، والصحفيين والإعلاميين والمراسلين بالمحافظة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك متمنيًا أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء وأن يعم الخير والنماء والرخاء على كافة ربوع مصر.

وكان الآلاف من أهالي محافظة كفر الشيخ، قد أدوا صلاة عيد الأضحى ب 200 ساحة 4495 مسجداً بمدن وقرى المحافظة ، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية ، وأدى اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ،  وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، صلاة عيد الأضحى بمسجد الاستاد بمدينة كفر الشيخ ، مقدمان التهنئة لأهالي المحافظة والقيادات التنفيذية والشعبية بمناسبة عيد الأضحى ،داعين الله أن يحفظ مصر في ظل قيادة  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، كما قدما التهنئة لأهالي المحافظة والقيادات الشعبية والتنفيذية.

السيسي ورود كروت مواطنين كفر الشيخ

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